CUPONAZO A LA SOLIDARIDAD ANDALUZA

- Dani Rovira, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, Bomberos Unidos sin Fronteras, ‘Solidarios’ de Canal Sur TV y Forma 5 reciben los Premios Solidarios ONCE 2017. El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, entregaron este lunes en Sevilla los Premios Solidarios ONCE que, en su quinta edición, han distinguido al actor malagueño Dani Rovira, el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, el programa de Canal Sur TV ‘Solidarios’, la ONG Bomberos Unidos Sin Fronteras de Huelva y la empresa Forma-5 de Sevilla.

Se trata de la máxima distinción institucional que concede la ONCE a nivel autonómico a iniciativa de su Consejo Territorial para reconocer a personas, entidades, empresas, medios de comunicación y administraciones que hayan destacado por su labor solidaria en su entorno de influencia a favor de los colectivos más vulnerables de la sociedad en el último año.

“Estos son los actos que nos permiten reconciliarnos con la civilización en un momento en el que crece la intolerancia, el egoismo y la insolidaridad. Reconforta que colectivos que garantizan la iguadlad entre personas, en una tierra tan generosa y solidaria como Andalucia”, declaró la presidenta de la Junta de Andalucía.

Susana Díaz dijo que hay que garantizar un trato diferente a quien lo necesita para que se sienta igual y llegar al límite de sus posibilidades. Y puso como ejemplo la estrategia de transplantes y donaciones que lidera Andalucia para defender una unidad de acción sin barreras en España. Asimismo, dio las gracias a la ONCE por estar siempre al lado de la Junta de Andalucía, reivindicando la igualdad y el compromiso y haciendo visible a quien no o es. “Andalucía es igualdad, solidaridad y generosidad”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la ONCE, reinvindicó el valor de escuchar entre las personas en la sociedad de hoy. “Hay que saber escuchar en la vida y ponerse en el lugar del otro, sobre todo en estos últimos tiempos”, afirmó. “Mira que damos premios cada día, pero en la sociedad hay muchas personas, administraciones, empresas que se merecen este reconocimiento cuando llegaron los malos tiempos, nosotros pensamos que ese tipo de acciones habia que reconocerlos, son nuestros heróes, nestros referentes".

Carballeda sostuvo que la ONCE nació hace casi 80 en un momento dificilísimo “y juntos hemos construido algo que no se tiene en ningún otro lugar del mundo y a veces somos muy críticos con nuestras cosas, pero tenemos que sentirnos orgullosos de una obra que es patrimonio de la sociedad española”.

En palabras de la presidenta del jurado y presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, estos premios “suponen un reconocimiento institucional a la solidaridad de los andaluces con mayúsculas, a su talento y su capacidad de esfuerzo y compromiso con la sociedad. Proyectos, mujeres y hombres de los que todos los andaluces nos debemos de sentir muy orgullosos”.

PREMIADOS

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, el teniente de alcalde de Sevilla, Juan Manuel Flores, e Isabel Viruet entregaron también premios durante la gala, que este año tuvo como eje temático el concepto de diferencia como valor que enriquece a la sociedad. La Gala, conducida por Laura Ferrer y Juan Carlos Roldán, será retransmitida por Canal Sur el próximo sábado, a las 18.00 horas, a través de Andalucía Televisión (ATV).

En la modalidad de institución, organización, entidad social y ONG’s el Premio Solidarios ONCE 2076 ha sido para Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) de Huelva, que conforman un contingente de bomberos voluntarios que acuden a zonas donde se han producido grandes catástrofes y colaboran en proyectos solidarios allí donde se produce una tragedia humanitaria poniendo en riesgo sus vidas.

En la modalidad de medio de comunicación la ONCE ha premiado al programa ‘Solidarios’ de Canal Sur TV, que comenzó sus emisiones en 1998 coincidiendo con el lanzamiento del segundo canal de televisión autonómico y se ha convertido en un informativo social de referencia

En la modalidad de persona, se ha distinguido al actor, humorista y monologuista malagueño Dani Rovira, por su trayectoria artística como un hombre comprometido en la lucha contra la injusticia en distintos ámbitos de la vida y apoya con su presencia causas sociales para dar proyección y visibilidad a quienes más difícil lo tienen, como ha hecho con acciones específicas en apoyo a las personas con esclerosis múltiple o enfermedades raras, los refugiados o la protección de animales. Dani Rovira creó hace un año la Fundación Ochotumbao como herramienta para llegar más y mejor a estos sectores desfavorecidos.

En la categoría de empresa dentro del ámbito de la economía social, el Premio Solidarios ONCE 2017 es para la firma Forma 5, empresa del sector del mobiliario y sillería de oficina que nació hace más de 35 años.

Finalmente, en la categoría de administración pública el Premio Solidarios ha recaído en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, como referente principal en donación y trasplantes, por su trayectoria a favor de la vida desde el ejercicio máximo de la solidaridad de los andaluces.

