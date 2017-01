La CUP exige a Jané atención ante una manifestación policial que "señala a cargos electos"

La diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel ha exigido al conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, y a su departamento que estén muy atentos ante la manifestación del martes de algunas secciones sindicales de diversos cuerpos policiales agrupadas en la Plataforma Profesional de Fuerzas, Cuerpos de Seguridad y Vigilancia Aduanera, porque "está señalando a cargos electos".

"Estas cosas sabemos como empiezan, pero no sabemos como pueden acabar", ha advertido sobre la manifestación --en la que participarán sindicatos de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros-- este viernes en rueda de prensa junto a la también diputada Gabriela Serra; a los concejales Maria José Lecha, Maria Rovira y Josep Garganté, y al representante de Alerta Solidària David Aranda.

Gabriel ha opinado que el 24 de noviembre diversos miembros de los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana, la Guardia Civil, la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad decidieron abrir esta plataforma profesional "con un objetivo muy claro: señalar espacios políticos concretos", concretamente la CUP en Barcelona, según ella.

La diputada ha dicho que suponen que el conseller "es consciente de que, con este tipo de actuaciones, la imagen del cuerpo de los Mossos queda muy deteriorada", y ha señalado a preguntas de los medios que por el momento no han mantenido ningún encuentro con la Conselleria sobre este asunto.

Ha criticado que la mayoría de partidos políticos no se han pronunciado ante la movilización, y ha dicho que, algunos que defienden la imparcialidad de los cuerpos policiales, "ahora mantienen este silencio tan preocupante", por lo que se situarán en el lado de las responsabilidades si ocurre alguna cosa, ha dicho sin citar explícitamente a ninguna formación.

REUNIÓN CON FISCALÍA

Ha explicado que en los próximos días pedirán también una reunión con la Fiscalía de delitos de odio y discriminación para que analice la manifestación, ya que ven posible que deba actuar por delitos de odio porque acuden "personas de extrema derecha con antecedentes de condenas y de delincuencia probada".

Asegura que los promotores de esta plataforma incluyen a un sector que promueve el discurso del odio y cuyo modelo policial se basa en la impunidad y es "de tiempos remotos, inquisitoriales, de tiempos en que la policía no podía ser cuestionada, y no quieren ser cuestionados por el ejecutivo, el legislativo ni los tribunales. Lo único que reclaman es la impunidad".

La diputada ha sostenido que defienden una "cultura policial muy concreta que acosa a cargos electos" que ha relacionado con la peor tradición policial de Estados Unidos, y ha dicho que hacen un escarnio de víctimas --ha citado a Ester Quintana, entre otras-- con una actitud autoritaria, siniestra y muy peligrosa que defiende una impunidad absolutamente reñida con la democracia.

Lecha ha defendido que la Guardia Urbana lleva a cabo una tarea de apoyo, acompañamiento y ayuda a los ciudadanos que "queda invisibilizada por propios representantes del cuerpo y de determinados sindicatos que saltan con la constante demanda de impunidad", un sector que ha dicho que es muy reducido pero a la vez muy violento que abusa sistemáticamente de su poder.

Ha criticado a los "vinculados a la extrema derecha que hacen estas actuaciones que no representan al conjunto de la Guardia Urbana", que asegura que ha perdido credibilidad aunque no por las críticas de la CUP --como dice que algunos quieren hacer creer a los ciudadanos--, por lo que considera que el propio cuerpo policial debería aislar a estos agentes.

"Son un reducto de criminales que encima tienen el morro de salir a la calle a pedir impunidad", ha aseverado Lecha, que ha reclamado al Gobierno de Ada Colau que promueva acciones para aislar a estos agentes y deje de alabar y apoyar indiscriminadamente cualquier actuación de la Urbana, según ella.

GARGANTÉ EN LA CONVOCATORIA

Aranda ha criticado que "las administraciones competentes esconden a los agentes que han ejercido violencia policial", y ha avisado de que la democracia de un Estado se mide no sólo por las vulneraciones de los Derechos Humanos, sino por cómo responden ante ellas los poderes públicos.

Considera que el hecho de que Garganté aparezca en una de las convocatorias de la movilización "no es un mensaje sólo contra la CUP, sino contra las personas que dicen de forma clara y contundente que no se permitirá ningún abuso policial ni ninguna vulneración de derechos", y ha advertido de que no les intimidarán sindicatos que ha dicho que son cercanos a la extrema derecha.

DENUNCIA A LECHA Y ROVIRA

Sobre la denuncia de seis delegados sindicales del Csif contra Lecha y Rovira por agresiones en la concentración de apoyo a Garganté en su juicio, Rovira ha dicho que es "absolutamente ridícula", y ha asegurado que los incidentes empezaron cuando estaban haciendo declaraciones a los medios y diversos agentes los rodearon, por lo que hicieron un cordón de seguridad, según ella.

Ha aseverado que la denuncia "viene derivada de la rabia y la frustración de que fuera absuelto" Garganté, acusado de coaccionar a un médico para que cambiara el informe sobre un 'mantero', hechos por los que fue absuelto después de que dicho médico rechazara denunciarle al empezar el juicio, celebrado el 1 de diciembre.

Lecha ha avisado de que no darán ni un paso atrás contra los abusos y la impunidad, y ha dicho que no callaron en el franquismo, en la transición ni tampoco ante la Audiencia Nacional: "Si no nos han hecho callar hasta ahora, no nos callarán cuatro matones que actúan como cuerpos policiales cuando están de servicio y cuando se sacan el uniforme".