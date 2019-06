La CUP alerta a Colau de que un acuerdo con Valls sería como "pactar con el diablo"

La dirigente de la CUP por Barcelona Anna Saliente ha alertado este miércoles a la alcaldesa en funciones y segunda en las elecciones, Ada Colau, que un hipotético pacto con el PSC que cuente con los votos de BCN Canvi-Cs, la plataforma de Manuel Valls, sería como "pactar con el diablo".

Lo ha dicho en una rueda de prensa para analizar los resultados de las municipales, en las que no lograron representación: "Valls representa lo peor de la política", por lo que ha pedido Colau que reflexione sobre el hecho de que su candidatura sea la preferida por las élites, en un acuerdo que ha calificado de operación de Estado.

"Cuando todos los altavoces políticos y mediáticos bendicen el acuerdo, muestran que quieren cerrar por arriba lo que se inició con el movimiento del 15M y con el referéndum del 1 de octubre", ha dicho Saliente, que fue la candidata al Ayuntamiento, por lo que ha insistido en que el PSC es el partido responsable del modelo Marca Barcelona que la CUP quiere subvertir.

También ha asegurado que el papel de la CUP no es bendecir ningún pacto: "Esto no es entre Colau o Maragall, sino de las políticas que se ponen sobre la mesa y del proyecto que hay detrás. Y, ahora mismo, no hay proyecto. Los debates solo giran sobre caras y acuerdos".

La hasta ahora concejal de la CUP, Eulàlia Reguant, ha afirmado que valoran negativamente los resultados, y ha señalado que la pérdida de votos se podría explicar por la polarización del voto entre ERC y BComú, la aparición de la candidatura BCN és Capital de Jordi Graupera y las "múltiples convocatorias electorales".

"Sin embargo, no queremos huir de nuestra responsabilidad. En las próximas semanas valoraremos los cambios que debemos hacer para ofrecer una alternativa municipalista", y ha pedido articular una oposición popular desde las calles para combatir la tendencia liberal que ha tomado el consistorio, según ella.

Preguntada sobre qué pacto hubiera apoyado la CUP si tuviera representación, Reguant ha asegurado que si hubieran entrado en el Ayuntamiento las mayorías habrían sido distintas, y que, seguramente, el debate actual entre ERC y BComú no se produciría.