La CUP de Barcelona rechaza la conmemoración de los JJ.OO. del 92 por su "cara oscura"

En una rueda de prensa este martes ante el museo de los JJ.OO., en la plaza Sant Jaume de Barcelona, la CUP ha justificado su comparecencia "por lealtad a la verdad y a las personas que vivieron represión, torturas y que ahora viven la elitización de la ciudad".

"En 92 se hizo creer a los vecinos que pasarían a ser el centro de todo para poder transformar la ciudad de forma brutal, y ha acabado siendo una ciudad escaparate donde los vecinos tienen que irse", ha sentenciado Rovira, que descrito los juegos como un proceso de "desposesión" donde la medalla de oro es para la industria turística, las constructoras y las oligarquías.

También ha criticado a las formaciones políticas que gobernaron la ciudad entre 1976 y 1992 por gobernar "a fuerza de grandes eventos" y ha recordado "la represión" que sufrieron la izquierda independentista y el movimiento contracultural de entonces.

"Cabe recordar que hubo la denominada operación Garzón, que acabó con muchas torturas y gente represaliada", ha añadido la concejal.

FELIPE IV Y EL COMITÉ OLÍMPICO

Con motivo de la presencia de Felipe IV en el acto de conmemoración de los juegos de este martes, ante el cual la CUP ha convocado un encuentro popular en el MNAC, Rovira ha querido recordar que el Rey "no es persona bienvenida en els Països Catalans ni en la ciudad de Barcelona".

"Creemos importante recordar que cuando hablamos del comité olímpico internacional hablamos de un comité corrupto, que parasita ciudad tras ciudad", ha señalado.

Rovira también ha cargado contra el Ayuntamiento para organizar un acto en el que personas como el Rey o el difunto y "conocido fascista" Juan Antonio Samaranch estén en el centro, han dicho.

En la misma línea se ha manifestado desde el Parlament la diputada Mireia Boya, en rueda de prensa, al llamar a los catalanes a manifestarse contra el Rey Felipe VI.

"El Rey no es bienvenido. No lo queremos, no lo necesitamos. Somos de alma republicana", ha sentenciado la diputada 'cupaire'.

"Pedimos a todos que vayan a decirle al Rey que no lo queremos, que esta no es su tierra", ha dicho llamando a protestar durante el acto al que asistirá el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entre otras autoridades.