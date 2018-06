Lecha (CUP) deja el Ayuntamiento de Barcelona "satisfecha" pero crítica con el Gobierno de Colau: "Un fraude"

Preguntada por los medios en rueda de prensa, ha remarcado que la ciudad no está mejor ahora que cuando empezó el mandato: "El Gobierno municipal ha sido un fraude para los vecinos, que tenían todas las esperanzas puestas en la lucha por el bien común que habían prometido y no ha sido así".

Ha dicho que no negarán que la ciudad ha ganado en algunos aspectos, como movilidad con carriles bici y con viviendas sociales previstas, aunque por debajo de las prometidas por BComú, según ella, pero ha añadido: "Sólo faltaría que un Gobierno que puso todas las esperanzas en que cambiarán radicalmente la ciudad no hubieran hecho ni esto".

La ciudad continúa dando una imagen que favorece a los lobbies turísticos mientras continúa la precarización laboral y las externalizaciones, pero las medidas impulsadas por Colau "les sirven para dar una imagen transformadora que no es real ni de lejos", ha dicho la dirigente de la CUP, formación que decidirá en una asamblea el 1 de julio si se vuelve a presentar a las municipales en la ciudad.

Ha asegurado que en estos tres años de mandato ha hecho todo lo que ha podido y sabido y que ha aprendido mucho de otras personas y del funcionamiento de la institución: "Salgo satisfecha por todo el trabajo hecho y por todas las aportaciones que hemos hecho", en ámbitos como feminismos, movilidad, turismo y debates que han introducido, como sobre externalizaciones.

Lecha ha señalado que su intención era terminar el mandato, pero que deja el acta de concejal porque en julio empieza el proceso de prejubilación en el Hospital de Sant Pau, para lo que deberá trabajar en el equipamiento sanitario, algo que ha dicho que desconocía ella y también el hospital y recursos humanos del Ayuntamiento.

PROYECTO Y NO LIDERAZGOS

Preguntada por los medios, ha dicho que no contempla repetir como concejal en el próximo mandato una vez terminado el proceso de prejubilación: "La CUP no tiene liderazgos, y vemos cómo otros grupos políticos están hablando, con una muestra de escaparate, de figuras visibles, pero no hablan del modelo de Barcelona".

El portavoz del secretariado municipal de la CUP Capgirem Manel Zamorano ha destacado que la marcha de Lecha del Ayuntamiento no significa que deje la formación, sino que volverá a la militancia de base, y ha destacado que ponen énfasis en el proyecto, y no en las personas.

Ha recordado que Lecha es la segunda concejal que deja el grupo durante el mandato --ya lo hizo Josep Garganté, que fue sustituido por Eulàlia Reguant--, y ha explicado que se anunciará al sustituto de Lecha en los próximos días --el siguiente en la lista es el vecino de Sants y profesor Oscar Simón--.