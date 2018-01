MADRID. EL PP Y CS CUESTIONAN LA PERMANENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL ANTE LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA 2018

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la de Ciudadanos, Begoña Villacís, cuestionaron este martes la continuidad del Gobierno municipal ante la falta de presupuesto para 2018.



Almeida, que visitó el centro de mayores de Peñagrande para criticar que se ha quedado sin servicio de comidas como los otros cinco del distrito de Fuencarral-El Pardo, dijo que, si como publica hoy ‘El País’, el PSOE no va a aprobar el presupuesto para 2018, “la legislatura está completamente agotada”, dado que la alcaldesa, Manuela Carmena, “ni tiene presupuestos ni tiene equipo de gobierno”, pues nueve de los 20 concejales de Ahora Madrid son críticos con la línea oficial.

No obstante, el portavoz popular recordó que el PSOE ya dijo el año pasado que no aprobaría el presupuesto de 2017 y en febrero aportó sus votos, imprescindibles para sacarlo adelante en el Pleno municipal, en un pacto del que desde su punto de vista “no se ha cumplido nada”. Por eso, dudó tácitamente de que los socialistas no vayan a apoyar el presupuesto. “El PSOE te puede decir una cosa y dentro de un mes hacer lo contrario”, advirtió.

Por su parte, Villacís, en rueda de prensa, dedujo de que no haya todavía presupuesto para 2018 que en Ahora Madrid están “vacíos de ideas, de propuestas y proyecto”, y que “son incapaces de llegar a un acuerdo en el presupuesto ni siquiera entre ellos”, en una alusión a la división interna similar a la que hizo Almeida.

La portavoz de Cs cree que, ante esa falta de ideas, también visible en la escasa ejecución del presupuesto de 2017, el Gobierno municipal despliega “cortinas de humo” como la ampliación de aceras de Gran Vía, una actuación que ”en cuaquier pueblo se hace en un abrir y cerrar de ojos”, pero de la que Ahora Madrid lleva hablando desde noviembre de 2016; en su opinión, “para que parezca que hacen algo presentan los proyectos varias veces”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso