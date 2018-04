MADRID. RUIZ-HUERTA (PODEMOS) CRITICA EL REGLAMENTO DE PRIMARIAS “EXIGIDO” POR ERREJÓN PORQUE “NO GARANTIZA LA PLURALIDAD”

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, se mostró hoy crítica con el reglamento de primarias para elegir al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid aprobado ayer “con las exigencias del candidato favorito por la dirección de Podemos”, es decir, Íñigo Errejón.



Señaló que “no garantiza la pluralidad y está hecho para expulsar las opciones alternativas o que planteen disidencias y pegas a la lista mayoritaria”. Tras recordar que “ya dijimos que no nos parece el momento oportuno de celebrar primarias, porque es el momento de estar mirando al PP y tratar de echar a Cristina Cifuentes y desalojar al PP de las instituciones”, consideró que “la única manera de ganar las elecciones en 2019 es construyendo la unidad popular y hacer una lista con todos los actores políticos del cambio”.

La diputada autonómica de Podemos insistió en que este reglamento, votado en contra por la tendencia Anticapitalista, está hecho para “expulsar de la lista a las opciones no mayoritarias” y señaló que “no es el momento de primarias y ya se habla más de ellas que de lo que preocupa a la ciudadanía: las mentiras de Cifuentes, que se empeña en no dimitir”. Asimismo, explicó que no tiene todavía decidido si se presentará o no a las primarias y que esta misma semana “tendremos una asamblea para ver si concurrimos o no”.



