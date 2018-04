MADRID. EL PSOE CONVOCA HOY A LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA DECIDIR SI REACTIVAN LA COMISIÓN DE BICIMAD

El presidente de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre la municipalización de Bicimad, el socialista Ignacio de Benito, ha convocado para este lunes, a las 11.30 horas, una Junta de Portavoces de la comisión, para decidir si ésta inicia propiamente sus trabajos y en qué fecha, una vez recibida documentación del Gobierno municipal.



Fuentes socialistas informaron a Servimedia de que De Benito ha optado por esta decisión de dejar en los grupos la posibilidad de convocar oficialmente la primera sesión operativa de la comisión o no hacerlo. Serán así ellos, y no la Presidencia que él ostenta, quienes decidan si la documentación que les ha enviado el Gobierno municipal sobre Bicimad es suficiente o no para iniciar los trabajos de la comisión.

Desde el PSOE se da "por buena" la documentación, "aunque nos la han dado un mes después de que se constituyese la comisión y una semana después de que el fiscal abriese la documentación a la partes", indicaron desde el partido, añadiendo que justo antes de Semana Santa llegaron a los grupos unos 2.000 folios.

Entre ellos se incluirían tanto los documentos que forman parte del sumario abierto tras la querella judicial del PP por la propia municipalización de Bicimad contra la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes, Álvaro Fernández Heredia, como los sujetos a la confidencialidad acordada por el Ayuntamiento y Bonopark.

El viernes 23 de marzo, tras la Junta de Gobierno, Sabanés aseguró que ya se había entregado "toda" la documentación remitida por el juzgado, y que confiaba en que “eso suponga que pueda empezar a trabajar la comisión en las mejores condiciones y que se aclaren todas las dudas que han expresado los grupos sobre la municipalización de Bicimad”.

Sin embargo, Sabanés no aclaró qué pasaría con la documentación protegida por el acuerdo de confidencialidad entre el Ayuntamiento y Bonopark, y el portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ironizó sobre dicha documentación: “Qué suerte el que la tenga, porque desde luego en el Grupo Municipal Popular todavía no tenemos la documentación de Bicimad. El gobierno de la transparencia sigue negando, parece ser, la relativa al documento de confidencialidad que tenía la EMT con Bonopark". En esa línea, se preguntó “qué oculta ese pacto de confidencialidad que el Ayuntamiento no quiere entregar".

A su vez, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, dijo que algún documento que pedía su grupo se les ha denegado asegurando que no existe.

CALENDARIO

La constitución de esta comisión de investigación para aclarar si la cesión del contrato de Bicimad de Bonopark a la EMT, en septiembre de 2016, por 10,5 millones se correspondía con el valor real de la compañía y otras supuestas irregularidades en la municipalización y la auditoría a posteriori que se realizó en diciembre pasado, se aprobó en el Pleno municipal de enero con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y se constituyó el 19 de febrero.

Ese día, los grupos municipales acordaron que no comenzara a contar el plazo de tres meses que fijó el acuerdo plenario hasta que el Gobierno no les enviara la documentación requerida y convocar la primera sesión para el 6 de marzo. Sin embargo, el viernes 2 de marzo, De Benito optó por convertir la sesión en una mera Junta de Portavoces para aprobar nuevos plazos ante la citada ausencia de documentación.

En dicha junta se decidió no arrancar todavía a la espera de que el Ayuntamiento pidiera al juzgado que tramita la querella del PP contra Sabanés y Fernández Heredia que autorizara remitir a los grupos la documentación del sumario, y de que el Gobierno municipal pasara también a los grupos los documentos que supuestamente amenazaban la confidencialidad de la relación empresarial entre Bonopark y la EMT. Este lunes, los grupos municipales decidirán si ahora sí hay documentación suficiente para empezar a trabajar o todavía tampoco.

La Junta de Portavoces del día 6 sí acordó dividir los bloques de comparecientes en tres partes, cada una de las cuales ocupará dos sesiones. La primera parte abordaría los antecedentes; la segunda el procedimiento de negociación de la cesión del contrato en septiembre de 2016 y el inventario de Bonopark; y la tercera una valoración, los aspectos económicos, la auditoría que se realizó a posterior en diciembre de 2017 y la prestación del servicio por parte de la Empresa Municipal de Transportes, que lo gestiona desde la cesión del contrato. A la petición de comparecencia de la alcaldesa, Manuela Carmena, por parte del Grupo Popular, respondió Ahora Madrid solicitando la de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exportavoz del PP en el Ayuntamiento Esperanza Aguirre.



