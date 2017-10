CONTAMINACIÓN. EL VIERNES TODOS LOS VEHÍCULOS PODRÁN ENTRAR EN LA ALMENDRA CENTRAL DE MADRID

Google Plus

Este viernes todos los vehículos podrán entrar en la almendra central de Madrid a pesar del episodio de alta contaminación que vive la ciudad, debido a que anoche la densidad de óxido de nitrógeno se quedó en nivel de preaviso sin llegar al de aviso, y al menos hasta el sábado no hará falta aplicar el llamado Escenario 3 del Protocolo, que evita entrar a los coches de matrícula para o impar según el día del mes.

Así lo confirmaron fuentes del Área de Medio Ambiente y Movilidad, tres horas después de que el Ayuntamiento mantuviera para mañana, jueves, el Escenario 2, con su prohibición de aparcar en zona SER a los no residentes además de la limitación de la velocidad a 70 km/h en la M-30 y las carreteras de acceso en su tramo interior a la M-40.

SI esta noche y mañana se alcanzaran niveles de aviso (más de 200 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico en dos estaciones medidoras de la misma zona durante dos horas consecutivas), el Ayuntamiento establecería el Escenario 3 con la prohibición de ingreso a los coches de matrícula par o impar, pero, como tiene que anunciarlo con 24 horas de antelación, sería en cualquier caso para el sábado

La delegada del Área, Inés Sabanés, contestó “no sé” cuando se le preguntó si se llegará a ese Escenario 3, pero llamó no obstante a que “demos un voto de confianza” a la reducción del tráfico que aconseja la prohibición de aparcar en zona SER. Según concretó, en la hora punta se ha registrado una disminución del 1% pero que se espera sea mayor en el resto del día.



