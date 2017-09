MADRID. LA CONTAMINACIÓN SEGUIRÁ LA PRÓXIMA SEMANA POR EL VERANILLO DE SAN MIGUEL

- Ecologistas en Acción urge a aplicar medidas todo el año. El actual episodio de contaminación por altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2), que ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a limitar hoy y mañana a 70 km/h la velocidad en la M-30 y en los tramos de acceso a la capital dentro de la M-40, se prolongará probablemente toda la próxima semana porque el veranillo de San Miguel traerá tiempo estable sin lluvias durante varios días seguidos.

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Madrid, Cayetano Torres, explicó este viernes a Servimedia que en la capital habrá tiempo estable hasta el domingo de la semana que viene, de manera que en los próximos 10 días “no se esperan lluvias”.

Además, comentó que las temperaturas medias estarán “algo por encima de la media” y bajarían algo a partir del próximo viernes, de manera que la primera semana completa de octubre será seca y con temperaturas agradables.

Por ello, Torres consideró “altamente probable” que el Ayuntamiento de Madrid continúe aplicando el protocolo anticontaminación, que ahora tiene activo el escenario 1 (limitación a 70 km/h en la M-30 y en tramos dentro de la M-40).

“Todavía no es la época del año en que tengamos altísimos niveles de contaminación porque al mediodía se rompe la inversión en niveles bajos, pero según vayamos avanzando en el otoño el protocolo lo vamos a tener de manera bastante habitual”, indicó.

Torres explicó que el actual episodio de contaminación por NO2 se debe a que se forma “una inversión en niveles bajos”, es decir, la estabilidad meteorológica hace que “no haya mezcla vertical en la atmósfera” y todo lo que se vierte en ella “se queda confinado porque la inversión actúa a modo de tapa de olla”, con lo que los contaminantes no escapan.

MÁS MEDIDAS

Por otro lado, el responsable de calidad del aire de Ecologistas en Acción, Juan Bárcena, aplaudió este viernes que el Ayuntamiento de Madrid haya activado hoy y mañana el protocolo anticontaminación, pero reclamó que se pongan ya en marcha medidas durante todo el año.

En declaraciones a Servimedia, Bárcena consideró “adecuado” el protocolo para picos de contaminación, que se puso en marcha por primera vez en noviembre de 2015, pero precisó que “por sí solo no logra que Madrid incumpla los límites legales horarios” de NO2.

“Es necesario que, además de que se aplique ese protocolo en los momentos puntuales, se ponga en marcha el Plan A de Calidad del Aire aprobado recientemente para que se reduzca el tráfico durante todo el año, que es lo único que puede hacer que no se superen los umbrales”, indicó.

Bárcena señaló que la estación de calidad del aire de Fernández Ladreda ha alcanzado ya 26 superaciones del valor límite horario de NO2, cuando el umbral legal es de 18, por lo que indicó que “están bien las medidas de emergencias, pero hay que aplicar las medidas de todo el año para que se reduzca el tráfico”.

En este sentido, recalcó que el Plan A de Calidad del Aire debería ponerse en marcha “cuanto antes mejor”, ya que algunas de sus medidas no entrarán en vigor hasta 2018.

