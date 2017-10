CONTAMINACIÓN. LOS NO RESIDENTES NO PODRÁN APARCAR MAÑANA EN LA ZONA SER DE MADRID

Google Plus

- El Ayuntamiento activa el Escenario 2 para mañana ante la previsión de alta contaminación. Este miércoles no podrán aparcar en la zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de la ciudad de Madrid los no residentes y los coches seguirán sin poder superar los 70 km/h en la M-30 y en las carreteras de acceso a la ciudad en el tramo interior a la M-40, restricción impuesta desde hoy por la alta contaminación.

La limitación de velocidad se ha introducido tras superarse el nivel de aviso por dióxido de nitrógeno la noche del martes en dos estaciones de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire (Escuelas Aguirre y Ramón y Cajal), lo que ha obligado a aplicar el Escenario 1 del Protocolo para Episodios de Alta Contaminación.

La perspectiva de que la situación continúe durante el día de hoy, sumando dos días consecutivos de nivel de aviso, ha llevado a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, a firmar el decreto que declara el Escenario 2 para mañana, miércoles, con la doble prohibición de aparcar en zona SER a los no residentes y la limitación de velocidad en la M-30 y accesos.

Mañana, antes de las 12.00 horas, el Ayuntamiento notificará si para el jueves se mantienen, eliminan o agravan estas medidas. El siguiente Escenario, el 3, añadiría a las ya tomadas la prohibición de entrar en la almendra central a los vehículos de matrícula impar, ya que el 26 es día par.

