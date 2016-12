CONTAMINACIÓN. AGUIRRE ALERTA DE QUE HAY MADRILEÑOS QUE “SE HAN QUEDADO SIN VACACIONES” POR LAS RESTRICCIONES

Google Plus

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que existen madrileños que, como ella, tienen coche con matrícula par y “se han quedado sin salir de vacaciones” por culpa de las restricciones al tráfico por alta contaminación.

Así se expresó en declaraciones a la prensa antes del Pleno municipal que aprobará las ordenanzas fiscales para 2017. Como ya sostuvo su portavoz adjunto, Íñigo Henríquez de Luna, Aguirre afirmó que el protocolo por alta polución modificado por Ahora Madrid “tiene detrás una razón ideológica”.

En este sentido, Aguirre destacó que el Ayuntamiento de Madrid “han bajado los niveles” para activarlo respecto a los que indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, explicó que “ahora (las estaciones de medición) están en verde excepto dos que están en amarillo”, por lo que instó al Ayuntamiento a no aplicar mañana más restricciones en el aparcamiento regulado.

Por el momento, mañana estará activo el Escenario 2, de manera que no habrá limitaciones al tráfico por matrícula pero sí velocidad máxima de 70 km/h en la M-30 y demás accesos o prohibición para aparcar en zona azul o verde sin ser residente, persona con movilidad reducida y otras excepciones.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, agradeció a los madrileños “el esfuerzo que han hecho” por no coger el coche privado, porque “lo que nos jugamos es la salud de todos y todas”.

Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, señaló que hoy “la vida es un poco más difícil” con la limitación por matrícula, pero “es necesario”. Por último, pidió “una estrategia a largo plazo” para combatir la contaminación y propuso que sea pactada con la Comunidad de Madrid y otras administraciones.

