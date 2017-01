CONTAMINACIÓN. MADRID RETIRA TODAS LAS RESTRICCIONES DE TRÁFICO PARA EL LUNES

- Este domingo hay limitación de velocidad a 70km/h en la M-30 y está pohibido aparcar en el centro. El Ayuntamiento de Madrid anunció este domingo la retirada para el lunes 2 de enero de todas las restricciones de circulación y aparcamiento en la capital, incluidas en el Protocolo Anticontaminación, dado que "han descendido los niveles de NO2 (dióxido de nitrógeno)".

"No habiéndose cumplido en la noche de ayer las condiciones de superación establecidas por el Protocolo (dos estaciones de una misma zona durante dos horas consecutivas), quedarán desactivadas las medidas que se pusieron en marcha", informa el Consistorio en un comunicado.

A partir de las 0.00 horas del lunes podrá circularse por la M-30 a 90 kilómetros por hora y de nuevo podrá aparcarse en los estacionamientos de la zona SER en la almendra central de la ciudad.

El Ayuntamiento suprime así "las limitaciones de velocidad y las restricciones de estacionamiento decretadas por el Gobierno municipal, a partir de las 0.00 horas del lunes día 2 de enero" pero mantiene las de este domingo.

Este 1 de enero siguen las restricciones contempladas en el Escenario 2 del Protocolo: hay limitación de la velocidad en la M-30 y accesos a la ciudad a 70 kilómetros por hora y prohibición de aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) a los no residentes.

No obstante, al ser festivo y no trabajar el personal del SER, el Ayuntamiento no podrá multar a quienes incumplan la normativa y por eso "recomienda que se evite, en la medida de lo posible, aparcar en el centro de la ciudad para contener las emisiones de este contaminante".

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid agradece a la ciudadanía su "colaboración en el cumplimiento de las medidas adoptadas durante este nuevo episodio de alta contaminación, y a los medios de comunicación por su difusión y la información de servicio, que han contribuido a la mejora de la situación".

