CONTAMINACIÓN. EL RACE DETECTA “SANCIONES DUDOSAS” POR LAS RESTRICCIONES AL TRÁFICO EN MADRID

Google Plus

El Real Automóvil Club de España (RACE) anunció hoy que ofrece gratis a los conductores su servicio de recursos de multas tras conocer algunas “sanciones dudosas” con motivo de la decisión del Ayuntamiento de Madrid de prohibir la circulación a los vehículos cuya matrícula acabe en un número par debido a los altos niveles de contaminación atmosférica.

El RACE indicó, en un comunicado, que esta decisión sin precedentes ha generado “infinidad de dudas, problemas, situaciones personales irresolubles, etc., que en muchos casos han derivado en que los agentes de movilidad hayan tenido que multar” a conductores que circulaban con matrícula par.

Esta entidad señaló que “muchas de las sanciones son incorrectas y no cabe posibilidad de multa”, debido a “la poca antelación de la información, la poca claridad de la misma y las fechas navideñas en las que nos encontramos (muchos ciudadanos han acudido desde otras ciudades a pasar las fiestas u otros tenían programados sus viajes hoy)”.

Por ello, subrayó que sus servicios jurídicos ofrecen “de forma gratuita a todos los madrileños que hayan sido multados durante el día de hoy” debido a la activación del ‘escenario 3’ (prohibir la circulación del 50% de los vehículos), con el fin de que puedan interponer un recurso “si el caso lo merece”.

El RACE recalcó que apoya cualquier medida que mejore la calidad del aire, pero precisó que debe estar “consensuada”, ser “clara” y no estar desarrollada “de una forma improvisada”. “Existen ciudades europeas que están activando este tipo de protocolos sin grandes perjuicios para los ciudadanos, avisándoles con antelación y con medidas como el transporte gratuito”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso