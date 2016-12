CONTAMINACIÓN. AUMENTA UN 6,31% LA AFLUENCIA DE USUARIOS DEL METRO EN HORA PUNTA EN MADRID

La afluencia de viajeros del Metro de Madrid aumentó este jueves un 6,31% en hora punta (06.00-09.00 horas) coincidiendo con las restricciones al tráfico puestas en marcha por el Ayuntamiento con motivo de los altos índices de contaminación.

Según informaron fuentes del suburbano a Servimedia, la jornada está transcurriendo con tranquilidad y normalidad, no se ha registrado ninguna incidencia y se han llegado a observar trenes y andenes vacíos.

Metro ha registrado esta mañana un ligero incremento del número de pasajeros durante la hora punta (6,31%), cuando los madrileños con matrícula par no podían utilizar su vehículo por las restricciones anticontaminación.

Ante la posibilidad de este aumento de usuarios, Metro ha puesto en marcha un refuerzo de su servicio del 50% -más trenes y conductores- y tiene preparado un redoble del mismo en caso de que se registrara a lo largo del día un pico de la demanda.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha el Escenario 3 del protocolo por alta contaminación, que implica la restricción del tráfico en el interior de la M-30 para los coches con matrícula par o impar dependiendo del día.

Esta decisión la tomó después de un dictamen técnico del grupo operativo encargado de valorar los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en la capital y la previsión atmosférica.

Madrid es la primera ciudad española que aplica este tipo de medidas, cuyo quebranto supone la imposición de multas de hasta 90 euros. Hoy sólo pueden circular por el interior de la M-30 los vehículos con matrícula par. Los únicos coches que pueden saltarse la prohibición son los taxis, las motos, los que cuentan con tarjetas de movilidad reducida que conduzcan los titulares de las mismas, los híbridos o eléctricos y los de alta ocupación que transporten a tres o más personas.

No obstante, hay madrileños que no están teniendo en cuenta las medidas del Ayuntamiento y están conduciendo sus vehículos a pesar de que éstos no cumplen ninguno de dichos requisitos.

