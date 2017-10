EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN Y FUNDACIÓN CAUCE, ENTRE LOS PREMIADOS POR LA ONCE

Google Plus

Miguel Angel García Nieto, exalcalde de Ávila; el Consejo Económico y Social de Castilla y León; el proyecto 'El Observatorio de los valores del deporte', de Es’Radio; Bodegas Emilio Moro, y la Fundación Cauce, son los ganadores de los Premios 'Solidarios ONCE Castilla y León 2017'.



A García Nieto la ONCE le ha premiado con el galardón a la persona física por "su sensibilidad, compromiso y cercanía hacia las personas con discapacidad, tanto de forma personal como desde su responsabilidad como exalcalde de Ávila".

El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha logrado el premio al estamento de la Administración Pública "por su larga trayectoria en la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de los ciudadanos en su conjunto, y en especial de los más desfavorecidos. Asimismo, se destaca por ser el apoyo de las organizaciones del Tercer Sector creando un Grupo de Enlace con la Sociedad Civil en el que participan las organizaciones más representativas del mismo, canalizando sus demandas y aportaciones para la mejora de la sociedad".

El premio al proyecto de Comunicación ha recaído en 'El Boservatorio de los valores del deporte' de Es’Radio, "por su defensa en el sacrificio, esfuerzo, responsabilidad, juego limpio, trabajo en equipo, solidaridad, colaboración, superación, inclusión, por encima de victorias o derrotas en el deporte".

Bodegas Emilio Moro se ha llevado el galardón que premia a las empresas por "acercar el mundo vitivinícola a la sociedad" y porque "se involucró en un proyecto pionero con el objetivo de hacer accesible todas sus instalaciones, convirtiéndola en una nueva alternativa de ocio y turismo".

El premio a la Institución, Organización o Entidad, ha sido para la Fundación Cauce, proque ha llevado a cabo "acciones directas de lucha contra la pobreza de personas y familias con mayor riesgo de exclusión social. Así como la sensibilización y apoyo a iniciativas de otras organizaciones, promotoras de aquellos valores que contribuyan al bien de la sociedad".

La entrega de los galardones se llevará a cabo en un acto que tendrá lugar el día 8 de noviembre de 2017. Los Premios Solidarios ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

