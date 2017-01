EL CONSEJERO VALENCIANO DE HACIENDA ACUSA A MADRID DE HACER “'DUMPING' FISCAL”

Google Plus

El consejero de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, acusó este martes en el ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’ a la Comunidad de Madrid de practicar el “'dumping' fiscal”.

En el turno de preguntas tras su intervención en el en el acto informativo organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum, Soler señaló que la Comunidad de Madrid tiene la posibilidad de aplicar exenciones fiscales en determinados impuestos como en el del tramo autonómico del IRPF y la Comunidad Valenciana no, ya que acumula rentas de capital de todas las grandes fortunas de empresas y particulares instaladas en Madrid que crean una “base imponible terrible”.

Según Soler, se ha creado así una situación “dantesca” con respecto al resto de comunidades autónomas, que además “se retroalimenta, porque la gente que no quiere pagar el Impuesto de Patrimonio o el de Sociedades, se va a Madrid”.

El consejero valenciano denunció así una situación que, según él, genera competencia desleal para otras autonomías que no tienen esa capacidad de atraer capitales y que viene agrandada previamente por el “efecto capitalidad” de una “centralidad artificial” que atrae a dichos capitales.

