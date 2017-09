MADRID. EDUCACIÓN INSPECCIONÓ 522 COLEGIOS CONCERTADOS Y A 162 ENVIÓ “RESOLUCIONES DE SUBSANACIÓN” RESPECTO A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

La viceconsejera de Organización Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, María José García-Patrón Alcázar, explicó hoy en la comisión correspondiente de la Cámara regional que el año pasado la Inspección pasó revista a las actividades complementarias y extraescolares en los centros concertados de la región y de los 522 centros a los que se acudió, se enviaron recomendaciones a 177 y “resoluciones de subsanación a 162”.

García-Patrón, que compareció ante la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, a petición de Podemos, para informar de estas inspecciones, explicó que en el primer trimestre del curso pasado se supervisaron todos los centros concertados, prestando “especial atención a la informaciones dadas a los padres sobre este tipo actividades”. Informó de que a los centros a los que se les ha enviado resoluciones de subsanación “se les ha dicho que hay información deficiente a las familias sobre el carácter no lucrativo y voluntario” de esas actividades.

Dijo que también se les ha comunicado que “no desglosan cada actividad y no figura el precio y, además, que las actas de los consejos escolares no recogen la información que obliga la norma, como detallar el tipo actividad y el coste”.

Asimismo, se les comentó otras cuestiones de “índole menor como que se obliga a los padres a tener seguro médico, en las etapas de Infantil, Primaria y primero y segundo de la ESO, que no es obligatorio”.

Destacó que todos los centros fueron supervisados “bajo la misma guía” y se centraron en las actividades complementarias de carácter estable y en los horarios de las actividades extraescolares.

La Inspección de la Consejería de Educación pretendía saber si se había informado a los padres de estas actividades, del coste de cada una de ellas y de que todas son de carácter voluntario.

Informó, asimismo, de que este curso la Inspección seguirá con estos trabajos de supervisión y comprobará si los colegios han subsanado las deficiencias comunicadas. Dijo que, si no es así, se propondrán, después de pasar por una “comisión de conciliación”, las sanciones que marca la ley.



