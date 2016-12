MADRID. EL PSOE INSTA AL CONCEJAL MANGLANO A BORRAR SU TUIT QUE RELACIONA LOS REFUGIADOS CON EL TERRORISMO

- La ONU reprendió al edil del PP porque es “injusto vincular la comisión de delitos a si alguien es o no refugiado”. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, instó este jueves al concejal del PP Percival Manglano a borrar su tuit en el que dijo lo siguiente: “El autor del atentado terrorista en Berlín fue un refugiado paquistaní. No hay peores ciegos que los que no quieren ver”. El comisionado de la ONU para los refugiados ha reprendido al concejal.

“Borre el tuit”, señaló la socialista al concejal del PP. En defensa de Manglano salió la portavoz de los populares, Esperanza Aguirre, que excusó a su edil explicando que “dijo lo mismo que Merkel”.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) trasladó a Percival Manglano que “es peligroso e injusto vincular comisión de delitos a si alguien es o no refugiado; generaliza, estigmatiza y provoca miedo”, por lo que pide a los cargos públicos “especial prudencia con sus mensajes en este sentido”.

