COMUNIDAD VALENCIANA. INSERTA EMPLEO PARTICIPA EN EL XII FÒRUM D'OCUPACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de personas con discapacidad ha sido protagonista en el XII Fòrum d’Ocupació de la Universitat de València con un stand informativo al que se han acerado numerosos estudiantes y algunas empresas allí representadas para informarse sobre los servicios de Inserta Empleo.

Más de 80 empresas e instituciones participarán a lo largo de las tres jornadas de duración de la feria. El objetivo de este foro anual es facilitar el contacto personal y presencial entre empresas e instituciones por una parte y estudiantes y titulados universitarios por otra.

En este marco, Vicente Micó, director regional de Inserta Empleo en la Comunidad Valenciana, ofreció hoy un coloquio titulado 'Empleo y discapacidad'. Tras agradecer a la Universidad la invitación, recordó que estas jornadas "son imprescindibles". "Nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad a través de la formación y la plena inserción. Lo hacemos trabajando en dos direcciones: hacia los demandantes y las empresas", dijo.

En primer lugar, Micó explicó la situación en la que están aquellos que recurren a Inserta y cómo la afrontan. "A nosotros acuden personas que han salido adelante después de sufrir accidentes de tráfico, laborales… y que necesitan orientación, ya que no pueden trabajar como lo hacían con anterioridad. Les hacemos una entrevista personal que es clave del éxito, ya que no sólo se ve la formación, sino que se hace hincapié en sus capacidades. El técnico que se pone en contacto con ellos debe llegar a saber cuáles son sus habilidades y las tareas que pueden realizar, además de su capacidad de adaptación".

En este sentido, una de las novedades es la evaluación en competencias básicas. "Desde hace algunos años trabajamos para mejorarlas, ya que a veces los empresarios nos reclaman personas con ítems como autoconfianza, autocontrol, comunicación, afán por aprender, desarrollo de relaciones o compañerismo, por ejemplo. Nosotros pasamos una encuesta para trabajar en aquellos parámetros menos desarrollados. Tras esta toma de contacto, las personas pasan a la formación. Es fundamental para aumentar sus posibilidades de empleo", indicó Micó.

El director regional incidió en su preocupación por la cifra de personas jóvenes con discapacidad en paro, que se espera reducir gracias a iniciativas como Empleo Juvenil. "Este programa de garantía va destinado a personas de hasta 29 años. Su tasa de actividad apenas ronda el 25%, los jóvenes con discapacidad no están en búsqueda de empleo y nos cuesta hacerles llegar información", afirmó Micó, al tiempo que añadió que uno de los mecanismos para hacerles llegar ofertas que más funcionan es, por ejemplo, el 'WhatsApp Marketing'. "Les enviamos mensajes con cursos que vamos a realizar según demanda y está dando bastantes resultados", destacó.

Todos los servicios de Inserta son gratuitos gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo y Fundación ONCE. Las empresas por su parte también reciben "información y asesoramiento", comentó Micó. "Nosotros trabajamos con todas las discapacidades y colectivos y lo que hacemos es intermediar. Cuando una persona tiene alguna situación más especial nos ponemos en contacto con empresas más sensibles. Ellas tienen muchas razones para contratar a personas que llegan de Inserta. También, por ejemplo, en el marco legal, ya que aquellas empresas con 50 o más trabajadores están obligadas a que, al menos, el 2% sean personas con discapacidad", dijo.

Para finalizar, Micó hizo referencia de nuevo a la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos, indicando que han creado "una plataforma ('www.portalento.es') de empleo gracias a la cual los interesados rellenan una documentación. Este portal también está abierto para las empresas y así se facilita y agiliza la conexión en ambas direcciones".

La presencia de Inserta en este encuentro forma parte de las acciones que está realizando en el marco de los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso