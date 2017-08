LA COMUNIDAD VALENCIANA CONSIGUE EVITAR LA PUBLICIDAD SEXISTA EN LOS TAXIS

Las medidas impulsadas por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración de la Comunidad Valenciana han conseguido reducir y evitar la publicidad sexista en los taxis. De hecho, en 2017 no se ha producido ninguna denuncia ni se ha tramitado ningún expediente sancionador a taxistas de la Comunitat por exhibir anuncios y publicidad sexista en los vehículos.

Los últimos expedientes sancionadores, 12 en total, se registraron en Valencia durante el año 2016, mientras que en Castellón y Alicante no se recibieron denuncias al respecto, según informa la Generalitat.

En los 12 casos detectados se impusieron multas de 1.001 euros por incumplir las prescripciones relativas a la exhibición de publicidad sexista en los vehículos.

Las denuncias que se recibieron en los servicios territoriales fueron por exhibir en el interior del vehículo tarjetas y recibos de clubs de alterne con imágenes de mujeres desnudas o llevando en el exterior del vehículo publicidad sexista.

Para Carlos Domingo, director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, "la respuesta de la conselleria ante estos anuncios fue contundente, porque su exhibición vulnera los derechos fundamentales de las mujeres, recogidos tanto en Ley General de Publicidad como la Ley del Taxi de la Comunitat Valenciana que ha impulsado la Generalitat".

En este sentido, se informó al sector de que "las leyes consideran como publicidad ilícita la que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos por la Constitución".

En particular, se incluyen en este supuesto los anuncios que "presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, o bien de su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento jurídico reflejado en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".

De igual manera, el responsable del área de Transportes ha recordado que el Consell, no solo protege los derechos fundamentales de las mujeres, sino que, además, en "la nueva Ley del Taxi de la Comunitat, se le ha dado más protagonismo a la mujer al ser el género menos representado en el sector del taxi".

Así, ha puntualizado que en el artículo de la Ley que hace referencia a las nuevas autorizaciones de taxi a través de un procedimiento de libre concurrencia, se ha incorporado como novedad que, en caso de empate entre dos solicitudes, se otorgará la autorización a favor de la mujer.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso