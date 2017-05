MADRID. LA COMUNIDAD REVISARÁ LOS PROTOCOLOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

Google Plus

- Según el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, es “prioritario” conocer cómo falleció el usuario de la residencia de Alcorcón. El gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, Carlos Blanco, dijo hoy en la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid, donde compareció para informar sobre el fallecimiento de un usuario de la residencia de mayores de Alcorcón el pasado 9 de abril, que se van a “revisar los protocolos e instrucciones de trabajo, profundizando en los controles intermedios”.

Tras señalar que “lo prioritario es conocer lo ocurrido para llegar a mejoras con el objetivo de que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder”, propuso “mejorar los registros de atención y cuidado” a estas personas.

Blanco dijo que se propone el “refuerzo de medidas de localización de usuarios, incluyendo refuerzo de cámaras de seguridad y sistemas de detención de errantes, conjugando el derecho de intimidad y seguridad recogidos en la ley”.

Se refirió también a la necesidad de “nuevas herramientas de geolocalización para aquellos mayores que conservan importante autonomía, que deben conducir a una mejora de la seguridad y confort”.

Asimismo, dijo que existe “mucho margen para la mejora”, pero pidió que “no se empleen hechos desafortunados con fines políticos o para dañar a la Comunidad”.

“Estamos renovando el manual de bienvenida”, señaló Blanco, quien indicó que el “protocolo para la atención de ausencias no comunicadas es del año 2006”.

Informó igualmente de que se ha constituido un grupo de trabajo interno para analizar esta situación y transmitió sus condolencias a la familia del anciano fallecido.

PROFESIONALIDAD DE LOS EMPLEADOS

También destacó “la profesionalidad y la gran labor de los 8.000 empleados públicos de las residencias” y el “gran malestar por estar injustamente cuestionados por declaraciones y noticias que enturbian la calidad que se presta en el centro”.

El gerente explicó que el pasado 9 de abril “se encontró sin vida a un residente, que la tarde del sábado había jugado una partida de dominó y no se presentó en la cena”.

“Muchos compañeros lo comunicaron y a partir de ahí se produjeron una serie de actuaciones que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcorcón”, añadió.

“Queremos saber qué ha fallado y qué se puede mejorar para evitar que se pueda repetir”, dijo Blanco, quien manifestó que “de momento han declarado varias trabajadoras y esta situación nos obliga a ser cautos y responsables, evitando interferir en el proceso de investigación y con respeto a la presunción de inocencia”.

Afirmó que estas empleadas están “suspendidas temporalmente y a expensas del resultado” de la investigación y añadió que se ha ofrecido defensa jurídica a todas las trabajadoras que han sido llamadas a declarar.

