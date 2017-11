MADRID. LA COMUNIDAD RECOMIENDA PONER EL TERMOSTATO POR DEBAJO DE 21 GRADOS EN INVIERNO

Google Plus

La Comunidad de Madrid recomienda a los hogares que dispongan de radiadores o acumuladores eléctricos emplear el termostato y regular la temperatura por debajo de 21 grados centígrados en invierno.

Según informó el Gobierno regional, esta es una de las recomendaciones para que los madrileños puedan ahorrar en la factura de la luz en otoño e invierno, que son las estaciones en las que más se incrementa el consumo de energía en los hogares para paliar los efectos del frío.

Además, aconseja a quienes residan en viviendas que emplean radiadores o acumuladores eléctricos y en las que no se pueda acometer el cambio de sistema de calefacción por otro más eficiente, invertir en un buen aislamiento para el frío, ya que con él se puede ahorrar hasta un 40% en el consumo de calefacción.

Asimismo, considera importante apagar los radiadores que no se usen y no abrir las ventanas con la calefacción encendida, limitando al mínimo imprescindible el tiempo en que permanezcan abiertas para ventilar.

Por otro lado, como hasta un 40% de la energía del hogar se usa para calentar el agua, recomienda regular el termostato desde los termos eléctricos de agua caliente sanitaria a la menor temperatura, de manera que evite tener que mezclar con agua fría en el punto de consumo para conseguir la temperatura deseada.

También pide aislar el hogar del frío sobre todo en puertas y ventanas al exterior, pues son los puntos por donde se pierde más energía, y se podrá calentar la estancia haciendo menos uso de los radiadores.

En este sentido, apunta que es muy práctico aprovechar al máximo la luz del sol y apagar las luces al salir de cada habitación.

En caso de tener que recurrir a la luz artificial, recuerda que existen opciones de menor consumo a las bombillas incandescentes, que ahorran hasta un 80% de energía y duran hasta 10 veces más.

