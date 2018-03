MADRID. LA COMUNIDAD DESTINA 1,5 MILLONES A FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS EQUIPOS MADRILEÑOS EN COMPETICIONES DE ALTO NIVEL

Google Plus

La Comunidad de Madrid destinará este año un total de 1,5 millones de euros para fomentar la participación de los equipos madrileños en competiciones de alto nivel.



Según informó la Comunidad, esta línea de ayudas fue aprobada esta semana y está dirigida a los clubes deportivos de la región que participan en las máximas categorías y niveles de competición oficiales nacionales e internacional, “siempre que sean de carácter no profesional”.

De este modo, alrededor de 200 clubes madrileños podrán participar en competiciones oficiales no profesionales, como Campeonatos de España o ligas nacionales.

Aquellos clubes que deseen participar en esta convocatoria deben contar con al menos un equipo de la categoría absoluta en la máxima categoría nacional correspondiente a una modalidad deportiva oficialmente reconocida (división de honor, superdivisión o equivalente), en la categoría inmediata inferior (división de honor B, primera división nacional o equivalente) y, en los casos en los que no exista liga regular, en los campeonatos de España de modalidades olímpicas en las que se compita por equipos.

La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con 61 federaciones deportivas, 14.000 clubes y cerca de medio millón de licencias federativas.

A su vez, el 45,7% de los madrileños practica alguna actividad física al menos una vez por semana y un 43,5% la práctica de forma habitual.



