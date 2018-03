MADRID. LA COMUNIDAD IMPULSARÁ LA ESPECIALIZACIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA PARA MENORES

La Comunidad de Madrid está trabajando para impulsar la especialización de los centros de atención temprana para menores de cero a seis años con el objetivo de reforzar el tratamiento a niños con síndrome de Down, discapacidad sensorial, parálisis cerebral o Trastorno del Espectro Autista (TEA), según explicó este miércoles el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo.



El consejero realizó este anuncio durante la visita que realizó este miércoles a la Fundación Síndrome de Down Madrid con motivo de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down.

El Gobierno regional tiene contratadas con esta fundación 172 plazas de atención temprana para niños con síndrome de Down de cero a seis años, que reciben tratamientos especializados como fisioterapia, logopedia, estimulación, psicomotricidad y psicoterapia, a través de programas personalizados y diseñados en función de las necesidades de cada niño.

ESPECIALIZACIÓN

Izquierdo aseguró que entre las medidas incluidas en la Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad 2018-2022 se prevé “reforzar la especialización en la atención temprana, así como impulsar líneas de investigación en el envejecimiento prematuro”. Asimismo, el consejero destacó que el objetivo es que estas personas “puedan desarrollar con la mayor autonomía posible su proyecto de vida y su inclusión social”.

Respecto a las plazas, Izquierdo apuntó que “en este momento tenemos agotada la posibilidad de incremento”. Aunque desde la propia Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, agregó que “estamos trabajando en un nuevo acuerdo marco” que pretende “mejorar la calidad de las plazas e intentar un incremento no solo en plazas específicas de síndrome de Down sino en todas las plazas de atención temprana”, lo que incluye discapacidad sensorial, parálisis cerebral o Trastorno del Espectro Autista (TEA).



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso