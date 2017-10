MADRID. LA COMUNIDAD FACILITARÁ QUE LOS INTERINOS SIN EMPLEO PUEDAN ACCEDER AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Google Plus

La Comunidad de Madrid facilitará que los interinos que no tengan empleo puedan realizar los cursos para profesores organizados por la Consejería de Educación e Investigación, según explicó su portavoz, Ángel Garrido, quien informó de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un nuevo decreto que regula la formación permanente de los docentes no universitarios y que incluye otras novedades como el reconocimiento de titulaciones de las demás comunidades autónomas y de las actividades relacionadas con el sector de la innovación.

Dijo que esta nueva regulación supondrá hacer más fácil y accesible la formación para los profesores y facilitar que puedan actualizar y perfeccionar sus conocimientos y señaló que se ofrece a los docentes un amplio programa formativo en el que el pasado curso participaron más de 52.000 personas.

Indicó que una de las principales novedades de esta normativa es que, por primera vez, los integrantes de las listas de interinos que no tengan un puesto de trabajo en ese momento podrán acceder a los cursos de formación del profesorado que convoca la Comunidad de Madrid. Hasta este momento sólo podían realizarlos los que estaban ejerciendo con una plaza de interino en un centro docente.

Además, añadió, se incluye una nueva modalidad de ‘formación semipresencial’, con el objetivo de combinar y complementar las ya existentes de ‘presencial’, en la que todo el curso se imparte en el centro de enseñanza, y ‘en línea’, con todas las actividades a través de internet.

Destacó que a partir de ahora, la Comunidad de Madrid reconocerá las actividades formativas que realicen los profesores fuera de la región, tanto en otras comunidades autónomas como las dependientes del Estado, y que se tendrán en cuenta las titulaciones de Grado, Máster o Doctorado que realicen los docentes como complemento a lo que hayan estudiado para obtener su puesto de trabajo.

Otra novedad es que también tendrá reconocimiento en modo de créditos el hecho de que los profesores participen en actividades de innovación tanto en programas autonómicos, como nacionales y, especialmente, europeos.

Garrido afirmó que la Comunidad de Madrid ofrece a los docentes un amplio programa de formación de la mejor calidad y dijo que sólo durante el pasado curso 2016/17 participaron 52.719 profesores en las actividades formativas de la Consejería de Educación e Investigación, un 14,4% más que el año anterior.

De estos profesores, 4.423 han participado en las actividades específicas sobre la mejora de la convivencia escolar con un incremento del 17,3% con respecto a 2015/16.

Para la realización de esta formación, la Comunidad de Madrid dispone de una red de centros de formación compuesta por el Centro Regional de Innovación y Formación ‘Las Acacias’ (CRIF) y por cinco Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF).

Entre las funciones que realizan destacan el diseño, implementación y seguimiento de los cursos de formación, presenciales y en línea, y el asesoramiento, organización y seguimiento de aquellas actividades de formación que se realizan en los centros educativos para contextualizar su formación.

