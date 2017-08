MADRID. LA COMUNIDAD ESTUDIARÁ SI LAS GASOLINERAS DEBEN AL MENOS UN EMPLEADO PARA ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Google Plus

El consejero de Politicas Sociales y Familia de Madrid, Carlos Izquierdo, aseguró hoy que el Gobierno regional estudiará “si encaja o no encaja” la petición de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) para que todas las gasolineras, incluyendo las de autoservicio, cuenten como mínimo con un trabajador para ayudar a las personas con discapacidad que lo requieran.

Izquierdo hizo esta afirmación tras visitar esta mañana el centro San Juan Ignacio, donde la Comunidad y entidades sociales trabajan para lograr la inserción laboral de 20 madres y embarazadas en riesgo de exclusión.

Al pronunciarse sobre las gasolineras sin empleados, el consejero valoraba que Cocemfe haya denunciado que las estaciones de servicio sin trabajadores suponen una "vulnerabilidad" de los derechos de las personas con discapacidad, ya que no pueden debidamente atendidos.

En este sentido, Izquierdo aseguró que “en estos momentos nosotros estamos trabajando en una gran estrategia para personas con discapacidad, queremos que sea la estrategia más ambiciosa de toda españa. Estamos trabajando con el Cermi, con todas las federaciones que conforman el Cermi.

“Nos han hecho multitud de propuestas y sugerencias”, afirmó, “y muchas tienen que ver con la empleabilidad, que va a ser uno de los objetivos prioritarios, por lo tanto, estamos ahora analizando las propuestas".

Añadió que la propuesta de Cocemfe de que las gasolineras tengan, al menos, un empleado "está dentro de las peticiones y veremos si esto encaja o no encaja porque cualquier decision afecta a muchos agentes y lo tenemos que ver con todos y cada uno de ellos”.

