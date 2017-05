MADRID. LA COMUNIDAD DESTINA ESTE AÑO 2 MILLONES PARA PAGAR LA LUZ Y EL GAS DE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES

Google Plus

El Gobierno de Cristina Cifuentes anunció hoy que este año destinará dos millones de euros para el pago de las facturas de los suministros energéticos (electricidad y/o gas) de los madrileños en situación de vulnerabilidad.

Según informó el Ejecutivo autonómico, desde hoy todas las personas interesadas pueden consultar el documento de las bases reguladoras de estas subvenciones en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

El año pasado se concedieron estas ayudas, que tienen una duración de seis meses aunque son prorrogables hasta nueve, a 1.201 familias en situación de vulnerabilidad.

La subvención va a incluir este año cambios con respecto a las normas aprobadas en 2016, flexibilizando los topes de potencia y consumo, que, aunque no se pueden eliminar por el acuerdo firmado con las empresas suministradoras, se pretende que con las nuevas normas no supongan un obstáculo para que se pueda acceder a estas ayudas.

Para recibir esta ayuda, las familias deben estar empadronadas en la vivienda para la cual se pide y que esta sea el domicilio habitual y permanente del solicitante; el beneficiario tiene que encontrarse en situación de precariedad económica, que le imposibilite el pago de las facturas de electricidad y/o gas, así como certificarlo a través de un informe de los Servicios Sociales municipales.

También es imprescindible que la familia solicitante no perciba ingresos ni subsidios ni prestación alguna procedente de cualquier entidad pública o privada para acceder a estas subvenciones, salvo que los Servicios Sociales municipales lo justifiquen.

