MADRID. LA COMUNIDAD ESPERA EL INFORME DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN PARA DAR UNA PLAZA EN RESIDENCIA A UNA PERSONA CON GRAN DISCAPACIDAD

Google Plus

La Comunidad de Madrid informó este martes de que espera que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz emita el informe de emergencia social para un residente en esa localidad con un 96% de discapacidad que, además, tiene VIH, para darle una plaza en una residencia, tal y como solicita la familia del afectado.

La Consejería de Políticas Sociales y Familia informó a Servimedia de que la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, dependiente de esta consejería, “ya ha hablado con la familia de esta persona para que se pongan en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para que se emita un informe de emergencia social”.

“Este informe permitirá a la Comunidad tramitar una plaza en una residencia, que es lo que solicita la familia. Esta Consejería tiene constancia de que ya tienen cita el próximo 16 de enero con los servicios sociales municipales para obtener dicho documento y que, además, cuentan con una ayuda no contributiva de 551,81 euros al mes”, agregaron las citadas fuentes.

"El citado informe de los servicios sociales acredita la situación de emergencia social de una persona, pero esto no conlleva que se le dé ya una plaza, puesto que hay otras personas en la misma situación, aunque sí entra en los primeros puestos de la lista", añadieron.

La Consejería responde así a la denuncia realizada por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), que hace unas semanas denunció la situación de una persona con un 96% de grado de discapacidad y VIH que vive en Torrejón de Ardoz con unos padres de 80 años y enfermos, que no habían recibido ninguna respuesta satisfactoria a su situación por parte de la Comunidad de Madrid.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso