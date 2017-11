MADRID. CS PEDIRÁ UNA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA TRAS LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO

Google Plus

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, anunció este miércoles que su grupo solicitará una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda tras conocerse ayer que el Ministerio de Hacienda exigirá al Consistorio que informe semanalmente de las cuentas municipales.

Lo hizo en su visita al Mercado de Retiro, distrito cuyas obras no ejecutadas presentó como muestra de que es Ciudadanos, que lo denunció, quien se preocupa por los madrileños y no Ahora Madrid, cuya portavoz, Rita Maestre, reconvino ayer a PP y Cs por supuestamente no defender los intereses de la ciudad al avalar tácitamente la intervención por el Ministerio de las cuentas municipales.

Villacís insistió en la tesis habitual de Cs de que el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, incumplió la regla de gasto en 2016 y ha presentado planes económicos financieros que siguen haciéndolo “de forma deliberada” y como parte de “una estrategia de querer retar a (el ministro del ramo, Cristóbal) Montoro” y luego “hacerse la víctima”.

La portavoz de Cs reiteró que Sánchez Mato “no puede estar ni un minuto más en ese puesto”, porque “ha sido desleal a Madrid, a la alcaldesa y al resto de grupos”, y en su “batalla política y ahora legal” con Hacienda, “pensando más en su ideología” que en los ciudadanos, “los que pierden son los madrileños”, por la inmovilización de partidas que inciden en ellos sin tocar las subvenciones a entidades puestamente afines, y con la posible multa de Hacienda por seguir incumpliendo la regla de gasto.

