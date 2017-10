'EL COMERCIO', MARIO GARCÍA Y LA ONG AMICOS, ENTRE LOS PREMIADOS POR ONCE DE ASTURIAS

El diario 'El Comercio', la ONG Amicos, Mario García Sánchez, Asata y el Instituto Asturiano de la Mujer son los ganadores de los Premios Solidarios ONCE Principado de Asturias 2017.

En la categoría de Institución, Organización, ONG, el premio ha sido para Amicos (Asociación Mierense de la Cocina Solidaria), "por colaborar en la erradicación de la pobreza y exclusión social en la comarca de Mieres y lograr que todas las personas tengan acceso a una comida digna, sana y equilibrada, proporcionando acogimiento, orientación y asesoramiento profesional".

En la de Proyecto de Comunicación, el galardón es para el diario 'El Comercio por los reportajes 'Déjame tus piernas', 'Una aventura disfrazada de carrera y 'Juan comparte humor y risa, que "aportan un mensaje de solidaridad y seuperación desde el deporte".

El premio a la Persona Física ha recaído en Mario García Sánchez, ex presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), "por su trayectoria personal y profesional, dedicada a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad".

En la categoría de Empresa, el galardón es para Asata (Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado) "por ser la organización de referencia de la Economía Social de Asturias".

Finalmente, en la categoría de Administración Pública se premia al Instituto Asturiano de la mujer, "por su lucha incansable contra la discriminación de la mujer y su trabajo en el ámbito de la violencia de género con la creación de la casa Malva (Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género").

Los Premios Solidarios ONCE Principado de Asturias se entregarán el día 31 de octubre, en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo y su objetivo es reconocer a las personas, entidades, instituciones, medios de comunicación, etc., que realizan una labor solidaria en la comunidad, procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, coincidentes con los valores esenciales de la cultura institucional de la ONCE y su Fundación y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.





