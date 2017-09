MADRID. COLLADO VILLALBA ACOGE EL X FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE LA DISCAPACIDAD

Google Plus

Collado Villalba acogerá del 21 al 25 de noviembre de este año el X Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad (Fecidiscovi 2017) que convoca la Fundación Anade para mostrar las “verdaderas capacidades” de este colectivo a través de historias y documentales.

Con esta convocatoria, la Fundación Anade pretende utilizar el cine para ayudar a dar a conocer las actividades culturales entre un colectivo de personas “que no tienen fácil su acceso al mundo de la cultura”.

Para llevar a cabo este festival, la fundación ya cuenta con la colaboración de personas relevantes del mundo de la cultura y el cine como Imanol Uribe, José Coronado, Alfonso Albacete, Javier Gutiérrez. Miguel Ángel Díez o Ana Vargas.

La dotación económica de esta edición de ‘Fecidiscovi 2017’ será de 1.100 euros a la mejor película, 400 euros al mejor actor, 400 euros a la mejor actriz, 300 euros a la película más humanitaria, 300 euros al mejor corto, 300 euros al mejor corto de animación y 300 euros al mejor documental.

Según recordó la Fundación Anade, las obras presentadas no podrán superar los 90 minutos, no podrán tener ninguna finalidad comercial ni publicitaria y deberán estar relacionadas con la discapacidad.



