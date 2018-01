MADRID. COLECTIVOS TRANSEXUALES EXIGEN CUMPLIR LA LEY QUE OBLIGA A LA COMUNIDAD A OTORGAR DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU IDENTIDAD DE GÉNERO

Colectivos transexuales de la Comunidad de Madrid registraran mañana "de forma masiva" en la Consejería de Políticas Sociales y Familia solicitudes de documentación administrativa para hacer cumplir al Gobierno regional el artículo 7 de la Ley Integral de Transexualidad.



El artículo señala que “al objeto de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, la Comunidad de Madrid proveerá a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole”.

Con esta acción, estos colectivos quieren denunciar, “una vez más, la inacción en el desarrollo normativo" de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Integral de Transexualidad.

Fuentes de estas organizaciones indicaron a Servimedia que “después de haber trascurrido un año de que haya pasado cualquier plazo prescriptivo para que se reglamentara el artículo 7 de la citada ley, son los propios colectivos transexuales quienes han redactado un formulario para la obtención de su documentación administrativa”.

Este formulario lo presentaran "de forma masiva" mañana, martes, en la Consejería de Políticas Sociales y Familia, “para que sea sellada su entrada y se haga llegar al consejero, Carlos Izquierdo, para su efectiva implementación tal y como ordena la citada ley en vigor”.

Asimismo, quieren que “se respete y reconozca nuestra identidad de género y que coincida con los documentos administrativos que tenemos que presentar o consultar de manera continuada, como son los carnés de transportes, escolares y universitarios, las listas de notas o de admisión en los colegios, llamándonos por nuestro nombre sentido”.

También en las relaciones administrativas con la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos y en los clubs sociales y deportivos, bibliotecas, polideportivos públicos, así como para la obtención de la tarjeta sanitaria con los datos modificados.

Con esta acción reclaman "tener, como cualquier otro ciudadano, el derecho a nuestra intimidad sin tener que dar que dar explicaciones a nadie de quienes somos, por utilizar un transporte público, sacar un libro, mirar las notas con los y las compañeras, que nuestros compañeros de trabajo y en la empresa tengamos los mismos derechos que el resto de trabajadores y no tengamos que firmar las entradas o las salidas con otro nombre, y cualquier otra circunstancia relacionada”, señalaron.

También dijeron que “el expediente administrativo con nuestro nombre sentido, mientras no podamos cambiar el DNI, cambia nuestra vida y nuestros derechos allí donde llega, ya que nos facilita la integración, y no como hasta ahora que sirve para discriminarnos respecto a los demás, por la disconformidad entre nuestra identidad sentida y lo que dicen los documentos”. La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli acompañará a estos colectivos en este acto de reclamación de cumplimiento de la Ley de Transexualidad.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso