MADRID. LOS TAXIS COBRARÁN UNA TARIFA DE 7,5 EUROS Y NO UN SUPLEMENTO EN TRAYECTOS A O DESDE LAS ESTACIONES E IFEMA

Los taxis de Madrid dejarán de cobrar el suplemento de 3 euros por llevar a los clientes a o desde las estaciones de tren de Atocha y Chamartín, las de autobuses de Méndez Álvaro y Avenida de América ni al Recinto Ferial, sino que pondrán una tarifa de 7,5 euros, bajada de bandera incluida, hasta los 1,68 kilómetros de recorrido, a partir de los cuales percibirán la tarifa normal.

El Ayuntamiento elevará esta propuesta a la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid después de que el Área de Medio Ambiente y Movilidad haya mantenido reuniones con la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid, la Federación Profesional del Taxi de Madrid y la Asociación Madrileña del Taxi.

La tarifa 1 (de lunes a viernes no festivos, de 7.00 a 21.00 horas) y la 3 y 4 (que dan servicio al aeropuerto) no sufren variación. También se mantienen con la tarifa actual los suplementos al aeropuerto los días 24 y 25 de diciembre cuando no se apliquen las tarifas 3 o 4, así como el suplemento por ocupación por un quinto pasajero.

El precio máximo por recogida a través de llamada telefónica o servicios telemáticos tampoco varía.

En cuanto a la tarifa 2, de lunes a viernes no festivos de 21.00 a 7.00 horas, y fines de semana y días festivos completos, se incrementa en un 0,4%, equivalente al aumento del IPC del transporte urbano. Los precios propuestos son de 2,95 euros la bajada de bandera, 1,20 euros por kilómetro y 23,60 euros por hora.

Por otra parte, la llamada zona A de Prestación Conjunta del Servicio quedará exactamente delimitada al término municipal de Madrid, para evitar confusiones a los usuarios.

