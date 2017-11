MADRID. CIUDADANOS PIDE SANCIONES PARA PODEMOS POR “JALEAR” A INVITADOS AL PASADO PLENO QUE AMENAZARON A SUS DIPUTADOS

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, informó hoy de que ha pedido a la presidenta del Parlamento regional, Paloma Adrados, que sancione a Podemos por “jalear” a los invitados al pasado Pleno que amenazaron a sus diputados.

Tras recordar que en el pasado Pleno se produjeron incidentes tras ser rechazada la toma en consideración de una ILP sobre vivienda, iniciativa de la PAH apoyada por Podemos y PSOE, por los votos de populares y Ciudadanos, dijo que “nos amenazaron diciendo que sabían que teníamos hijos, que nos esperaban en la calle”.

“Todo se hubiera quedado en una anécdota si no fuera porque Podemos les jaleo”, dijo Aguado, quien criticó la acción “inaceptable y bochornosa de determinados diputados”.

Tras señalar que “el Parlamento regional no es una taberna, es la casa de todos los madrileños donde se ejerce la democracia y dónde actitudes como las del pasado pleno no tienen cabida”, explicó que “Ciudadanos ha entrado en las instituciones para intentar recuperar el prestigio de la política y actitudes como las de los diputados de Podemos lo que hacen es hundirla más". A su juicio, "hay partidos que lo que quieren es el ruido, el jaleo, la intimidación y la amenaza frente a los argumentos”.

Sobre este mismo asunto, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, denunció “dinámicas poco presentables”, refiriendose a los sucesos del pasado Pleno, y dijo estar en contra de las “descalificaciones personales”. Tras pedir “ponderación, mesura y sanciones contra todos lo que incumplan el Reglamento”, pidió “no centrarse en un solo grupo”.

A continuación, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, criticó a Podemos por “jalear” y “animar” a los invitados a insultar a diputados y consideró “razonable que se debata este tema y se sancione a Podemos”.

Tras considerar que la “libertad de expresión tiene un límite” y que “los insultos son innecesarios en la crítica política”, denunció la “equidistancia” del PSOE en este asunto. A su juicio, “Podemos siempre insulta primero, ellos empiezan siempre”.

Por otro lado, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta. Lorena Ruiz Huerta dijo que el PP recurre a las sanciones porque “no tiene argumentos para defenderse de la realidad. Es una organización corrupta”.

Explicó que “en Podemos no necesitamos recurrir al insulto, porque la razón nos ampara” y dijo que “ellos son los que insultan, nosotros lo que decimos son verdades”.

