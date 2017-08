MADRID. CIUDADANOS ACUSA A SÁNCHEZ MATO DE ENFRENTARSE A HACIENDA CON LOS MADRILEÑOS "COMO REHENES"

El portavoz de Economía y Hacienda de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, reprochó este miércoles al delegado municipal de este área, Carlos Sánchez Mato, que "más que como un gestor actúa como un activista político" al enfrentarse al Ministerio de Hacienda "utilizando a los madrileños como rehenes".

Redondo valoraba así el nuevo episodio de la controversia entre el Ayuntamiento y el Ministerio por el exceso de gasto del primero en 2016 y el intento de Mato de mantener las inversiones previstas pese a la penalización que Hacienda impuso por esta razón al Consistorio.

El concejal de Ciudadanos dijo que su partido está "a favor de todas las inversiones que sean positivas para Madrid" y no sean "gastos superfluos, asesores, radios, subvenciones a dedo", pero reiteró su tesis de que "este enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y Hacienda forma parte de una estrategia de Sánchez Mato para enfrentarse a Hacienda utilizando a los madrileños como rehenes".

"Todo esto se podía haber evitado con una buena gestión", aseguró, insistiendo en su acusación habitual al delegado por adquirir la sede del Área en la calle Alcalá el 28 de diciembre de 2016 en lugar de cuatro días después, por lo que concluyó que "ha habido una grave irresponsabilidad por parte de Sánchez Mato, que, más que como gestor, actúa como un activista político".

El Ayuntamiento de Madrid ha remitido esta semana a la Delegación del Gobierno un escrito en el que rechaza el requerimiento de anulación de inversiones aprobadas en el Pleno municipal y argumenta que no las ejecuta con los 238 millones de euros que le obligó a inmovilizar Hacienda.

La misiva remitida por Sánchez Mato replica que los requerimientos de la Delegación del Gobierno para dejar sin efecto los acuerdos de los plenos municipales de junio y julio no se ajustan a Derecho porque interpretan que las inversiones aprobadas se sufragan con esos 238 millones, cosa que niega el Ayuntamiento.

NO DISPONIBILIDAD

Tras excederse el Consistorio en 233 millones sobre el límite que le imponía la regla de gasto en 2016, el Ministerio de Hacienda y Función Pública le impuso, con el objeto de compensar ese exceso, un acuerdo de no disponibilidad de 238 millones respecto a las inversiones presupuestadas para este año.

El Ayuntamiento, aun contrario a esa interpretación, toda vez que las cuentas municipales presentan superávit, accedió a aprobar ese acuerdo, e inmovilizó ese dinero en dos fases: 104 millones por acuerdo del pleno de abril y los 134 restantes en el de mayo.

Sin embargo, dentro del empeño del Gobierno municipal en que eso no menoscabara sus inversiones, sacó una cantidad idéntica de dos fuentes: por un lado, pasando a inversiones financieramente sostenibles (que son sufragables con cargo al remanente de tesorería y no computan en el déficit fijado por la regla de gasto) unas que sumaban 144 millones, y, por otro, aplazando a finales de año transferencias a empresas municipales, para las que Sánchez Mato aseguró que tiene el dinero garantizado.

De esa forma, el Pleno municipal de junio dio luz verde a suplementos de crédito y créditos extraordinarios por valor de 230 millones de euros y el de julio a otros por valor de 72 millones. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rechazado también esta forma de sufragar las inversiones, a lo que el delegado de Economía ha contestado que no se “tenido en consideración la normativa financiera y presupuestaria que ampara las modificaciones presupuestarias aprobadas”, que es distinta al dinero inmovilizado.

Además, Mato indicó que el 43% de las actuaciones están tramitadas ya y algunas incluso se han finalizado, por lo que sería legalmente inviable proceder a su paralización.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso