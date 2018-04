MADRID. CIUDADANOS PIDE UN PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE REACCIONES ALÉRGICAS ALIMENTARIAS EN LOS COLEGIOS

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Ricardo Megías ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que se insta al Gobierno regional a pedir al Ejecutivo central que ponga en marcha a un ‘Plan Nacional de Prevención de Reacciones Anafilácticas en Centros Educativos’, facilitando la existencia de los auto-inyectables de adrenalina y aumentando los conocimientos sobre su uso en los colegios.



En la proposición no de ley se indica que “las alergias alimentarias pueden llegar a comprometer la vida de quienes las padecen, llegando a producir un shock anafiláctico en cuestión de pocos minutos, sin tiempo para permitir la llegada de una ambulancia o de acudir a las urgencias de un centro de salud”, y se señala que se han producido casos mortales que se podrían haber evitado.

Asimismo, se expone que se deben aplicar todas las medidas de prevención necesarias y tratar de manera efectiva y rápida cualquier síntoma que se produzca, siendo la solución más efectiva para un tratamiento de urgencia fuera de un centro sanitario administrar una dosis de adrenalina por medio de una inyección intramuscular.

En autor de la iniciativa señala que la adrenalina cuenta con la ventaja de ser una medicación de primeros auxilios que no requiere conocimientos médicos para su administración, pues su presentación en auto-inyector está diseñada para ser utilizada por personal no sanitario.

ADRENALINA

Como recuerda la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), las personas con alergias graves deben tener acceso inmediato a la adrenalina en todo momento, ya que este tratamiento es la manera más eficiente para que el afectado se recupere de la reacción anafiláctica de la manera más rápida posible.

Según se indica en la PNL, una inyección de adrenalina puede salvar la vida de un niño y su administración no produce ningún efecto secundario adverso de relevancia.

En la iniciativa también se propone trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud trabajar, junto a los ejecutivos autonómicos, profesionales sanitarios y sociedades científicas, para poner en marcha este plan nacional, que deberá garantizar la existencia de auto-inyectores de adrenalina en los botiquines de los centros educativos.

En la proposición se dice que “estos dispositivos tendrán la consideración de auto-inyectores auxiliares o de reserva y no como un reemplazo del medicamento que debe llevar consigo el niño”.

Cs también plantea “desarrollar y poner en marcha un protocolo de actuación para docentes y personal laboral del centro, que contemple la identificación, evaluación y tratamiento urgente en caso de reacciones anafilácticas”.

INCIDENCIA EN NIÑOS

En la exposición de motivos de la iniciativa se expone que “a lo largo de la última década, el número de personas que sufre algún tipo de alergia alimentaria se ha multiplicado y se dice que aunque aparecen en todas las edades y ámbitos de la población, existe una mayor incidencia en los niños”.

Se señala que, según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), más del 30% de los menores en España sufren algún tipo de alergia, siendo las alimentarias una parte importante de estas patologías.

Asimismo, en la PNL se manifiesta que la Comisión Europea ha reconocido que siete de cada 10 reacciones alérgicas graves ocurren al comer fuera de casa y, en el caso de los niños, un 20% de ellas suceden en centros escolares y otros centros donde se realizan actividades extraescolares que cuentan con comedores colectivos.

En muchas ocasiones, según Cs, es en estos establecimientos donde se produce por primera vez una manifestación de la alergia alimentaria en los niños y hasta dos tercios de los centros escolares tienen como mínimo un niño con riesgo de anafilaxia.

"Los riesgos que entrañan estos procesos y la ausencia de protocolos de actuación generan una gran incertidumbre, preocupación y miedo en los padres, ya que un simple juego puede desencadenar una reacción adversa si se contacta con el alérgeno causal", según el autor de la PNL.

Asimismo, destaca que, "dada su gravedad, es crucial reconocer los síntomas de la anafilaxia y no demorar el tratamiento con los dispositivos de adrenalina auto-inyectable, ya que puede marcar la diferencia entre una reacción controlada y una reacción grave con riesgo de muerte".



