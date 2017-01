MADRID. CIUDADANOS PROPONE UN PACTO POR LA JUSTICIA Y EL RESTO DE FORMACIONES SE COMPROMETEN A ESTUDIARLO

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, propuso hoy “un pacto por la Justicia, ante la dejadez y el abandono por parte del Gobierno presidido por Cristina Cifuentes”.

Aguado indicó que van "a exigir una mayor inversión en Justicia para acabar con las montañas de papel y las ratas que pasean por los juzgados” y, en la negociación de los próximos Presupuestos, un aumento en esta partida. A su juicio, “la situación es precaria y estamos al borde del colapso mientras la Comunidad de Madrid mira para otro lado”.

Asimismo, invitó al consejero de Justicia, Ángel Garrido, a visitar los juzgados de Valdemoro, “donde los papeles se acumulan a montones sobre las mesas de los funcionarios, o los de Torrejón de Ardoz donde no hay salida de emergencia y las alarmas de detección de humos no funcionan correctamente”.

Informó de que va a iniciar una ronda de reuniones con sindicatos y asociaciones de jueces de Madrid para “abordar este problema e intentar poner encima de la mesa las reivindicaciones de un sector que se siente abandonado por el Gobierno regional”.

También se refirió al Juzgado de Navalcarnero y dijo que “cuenta ahora mismo con un esqueleto de hormigón debido al nulo compromiso del gobierno regional que tras diez años no ha sido capaz de acabar la obra de los nuevos juzgados”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, calificó de “bienvenida” la propuesta a Ciudadanos y mostró su satisfacción por el hecho de que “se ha activado la preocupación por la Justicia”.

Tras explicar que él mismo pregunto hace meses a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, por la “penosa situación de la Justicia” en la Comunidad de Madrid, habló de la necesidad de “tomar medidas urgentes” al respecto.

El portavoz adjunto de Podemos, Marco Candela, dijo que la situación de la Justicia en la Comunidad es “inaceptable”, por lo que hay que “revertir la tendencia por la cual se han recortado los fondos” para este sector.

Finalmente, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, indicó que “la Justicia es un tema que no preocupa y estamos dispuestos a estudiar la propuesta de Ciudadanos”.

