MADRID. CIUDADANOS CREE QUE "APOSTAR POR LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL SECTOR DE LOS VIDEOJUEGOS SUPONE COMBATIR EL DESEMPLEO JUVENIL"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy, tras asistir en Ifema a la inauguración de la principal feria de los videojuegos de la Comunidad, ‘Madrid Gaming Experience’, que "apostar por la innovación a través de sectores estratégicos como el de los videojuegos y la animación supone combatir el desempleo juvenil en la Comunidad, que está cerca del 35%".

A su juicio, "el Gobierno regional no cree en la apuesta pública por la innovación, prueba de ello es que de los 22 millones de euros que conseguimos introducir en los pasados presupuestos, la Consejería de Economía no ha ejecutado prácticamente nada".

Además, señaló que "el plan que presentó Ciudadanos de apoyo al sector de los videojuegos fue votado en contra por el resto de grupos en la Asamblea de Madrid".

Dijo que la Comunidad “cuenta con el 40% de las empresas de animación en España que generan más de 200 millones de euros al año" y manifestó que "no podemos permitirnos que los jóvenes madrileños con talento y que apuestan por el sector de los videojuegos tengan que irse a países como Reino, Canadá o EE.UU., donde son muy valorados", mientras "en la Comunidad de Madrid no cuentan con oportunidades reales".

Finalmente, destacó que "la innovación ya es el presente" y añadió que "seguiremos reforzando nuestro compromiso con la innovación en la negociación de los próximos presupuestos".





Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso