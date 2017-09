MADRID. CIUDADANOS REGISTRA UNA INICIATIVA "EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD DEMOCRÁTICA EN CATALUÑA"

Google Plus

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, anunció hoy el registro de una proposición no de ley de “apoyo institucional en defensa de la legalidad democrática en Cataluña”.

Aguado señaló que espera que los socialistas voten en la Asamblea "a favor de esta iniciativa y no se oponga como si hizo el PSOE en el Congreso de los Diputados a la iniciativa presentada por Ciudadanos en defensa del Estado de Derecho en Cataluña".

Asimismo, dijo que esta iniciativa aboga por “manifestar su apoyo al Gobierno de España, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto de representantes del Poder Judicial y de Autoridades Públicas, en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña” y, en particular, “en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización de cualquier acto que vulnere la Constitución Española”.

Añadió que en esta PNL también se manifiesta su "apoyo a todos los funcionarios del Estado, que con su labor garantizan la seguridad, los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles y, especialmente, la de los ciudadanos de Cataluña”.

En la misma iniciativa se insta al Gobierno de España a que “impida la utilización de recursos públicos en la realización de todas aquellas acciones destinados a la promoción, preparación y ejecución de actos suspendidos por el Tribunal Constitucional”.

Aguado destacó que Ciudadanos quiere “manifestar su apoyo y reconocimiento a los ciudadanos de Cataluña que, al margen de ideologías, respetan las leyes democráticas y el Estado de derecho, como valor imprescindible para garantizar la convivencia”.

