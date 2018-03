MADRID. CIUDADANOS REGISTRA UNA INICIATIVA SOBRE DETECCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Esther Ruiz ha registrado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a “impulsar un programa de formación para la detección temprana de violencia de género para los auxiliares de ayuda a domicilio y profesionales de teleasistencia”.



Ciudadanos también plantea “desarrollar un programa de formación para la detección temprana de violencia de género para todos los profesionales de la red de residencias públicas de mayores de la Comunidad de Madrid” y “elaborar un programa específico en los centros de mayores y de día para la detección e intervención ante la violencia de género”.

En la exposición de motivos de la iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, Ciudadanos expone que “las mujeres de edad avanzada, a menudo con escasos recursos económicos y dependientes de sus maridos, se encuentran especialmente expuestas al riesgo de violencia, ejercida bajo formas complejas y sutiles que llevan a invisibilizar el problema”.

“Es una de las realidades de maltrato más invisibilizadas”, según la autora de la iniciativa, en la que se indica que “si las personas mayores son un colectivo de por sí casi inexistente en el debate mediático, los abundantes casos de violencia machista a partir de los 65 años quedan socialmente silenciados”. “La falta de denuncias y muy especialmente de acompañamiento endurecen la cotidianidad de mujeres que llevan décadas sufriendo en silencio”, añade.

La proposición no de ley expone que, según el Consejo General del Poder Judicial, de las 54.209 denuncias interpuestas por malos tratos, solo 1042 (1,9%) fueron interpuestas por mujeres mayores de 65 años. La diputada aclara que “esto no se debe confundir con una menor incidencia” y considera que “la denuncia no es fácil, dependen económicamente del agresor, suelen estar aisladas y con falta de apoyo de su entorno. Además, su edad les dificulta el rehacer sus vidas libres de violencia”.

Ciudadanos considera necesario “impulsar programas específicos donde estas mujeres puedan identificar el problema de violencia de género que sufren ellas u otras mujeres de su entorno y apoyarlas, conociendo los recursos que están a su disposición”.



