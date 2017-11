MADRID. CIUDADANOS DEFIENDE A LOS AFECTADOS POR LAS TORRES DE ALTA TENSIÓN

Google Plus

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, mostró hoy en Arroyomolinos su apoyo a los madrileños afectados por las torres de alta tensión.

Aguado visitó Torremolinos para presentar una iniciativa parlamentaria que se debatirá en el próximo Pleno, en la que se pide “el desvío de las líneas de alta tensión que atraviesan no sólo este municipio, sino también Móstoles y Moraleja de Enmedio”.

“Ahora que Ciudadanos gobierna en Arroyomolinos, no vamos a dejar en la estacada a los 30.000 vecinos que viven en esta situación de inseguridad y continuos ruidos, como sí lo han hecho PP y PSOE al no poner en marcha un plan aprobado en 2005 para acabar con este riesgo”, indicó.

Asimismo, solicitó “una mesa técnica antes de que finalice la legislatura y en la que la Comunidad de Madrid, Red Eléctrica Española (REE) y los ayuntamientos de estos tres municipios ofrezcan soluciones conjuntas para, ante todo, proteger la salud de los vecinos”.

Explicó que “las líneas de alta tensión atraviesan el centro de los municipios y pasan a tan sólo 25 metros de una guardería” y aseguró que “el desvío despejaría una zona que podría destinarse a nuevos desarrollos, infraestructuras de servicio público y zonas verdes”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso