MADRID. CIUDADANOS DICE QUE JOSEFA AGUADO DIMITE POR EL ACUERDO DE INVESTIDURA Y NO POR LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO DEL PP

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dijo hoy, refiriéndose a la dimisión de la diputada popular Josefa Aguado tras conocerse que será investigada por el juez que instruye el 'caso Gürtel', que antes del acuerdo de investidura entre la formación naranja y el PP “nadie dimitía”.

Indicó que la aplicación del acuerdo de investidura es la que ha llevado a Aguado a dimitir y no la aplicación del Código Ético del PP de Madrid. Además, explicó que ésta es la quinta dimisión del equipo de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, por cuestiones relacionadas con casos de corrupción, en 24 meses, tres altos cargos y dos diputados, y destacó que “estamos demostrando que los imputados dimiten”.

“Antes de llegar Ciudadanos, se atornillaban al sillón y no había manera de que se fueran, ahora sí”, según Aguado, quien destacó que “ahora diputado imputado es igual a dimisión”. Aseguro que el acuerdo de investidura está “funcionando bien” y pidió a Cifuentes que “actúe porque si no cumple el acuerdo de investidura, no gobierna”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso