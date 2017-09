MADRID. CIFUENTES: “NO PODEMOS RENUNCIAR A ESOS 335.201 MADRILEÑOS QUE VOTARON A CIUDADANOS"

Google Plus

- Presenta ante la Junta Directiva del PP el Programa Operativo de Acción Política ante las elecciones de 2019. La presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy ante los miembros de la Junta Directiva regional de esta formación que “no podemos renunciar a esos 335.201 madrileños que votaron a Ciudadanos en las últimos elecciones, de ellos 186.059 en la ciudad de Madrid”.

Cifuentes, que presentó ante el citado órgano de la formación popular el Programa Operativo de Acción Política de cara a las elecciones de 2019, se refirió a la necesidad de “recuperar la confianza de los madrileños, nuestra posición como el gran partido de centro que somos y las alcaldías perdidas en las últimas elecciones”.

Aseguró, asimismo, que “la calle es ahora nuestra sede y nuestro espacio de trabajo” y señaló que el citado programa operativo gira en torno a tres grandes líneas estratégicas: "reforzar la coordinación interna, potenciar la comunicación externa e incrementar las actuaciones y la presencia en la calle, para que los ciudadanos conozcan el proyecto político del PP y las actuaciones en las que se materializa".

Dijo a los dirigentes del PP que quiere “sedes vivas, activas, operativas, útiles para los militantes, pero también para todos los ciudadanos. Espacios abiertos a los madrileños, para el intercambio de ideas y propuestas. No círculos cerrados, endogámicos, como tienen otros partidos”.

También se refirió a la “profunda renovación orgánica” llevada a cabo desde que asumió la Presidencia regional del PP y a la actualización del censo, lo que consideró un “ejercicio de transparencia”.

Tras destacar que se ha renovado el 30,9% de los presidentes locales o de distrito, dijo que como consecuencia de este proceso de actualización del censo se ha dado de baja a 4.227 militantes por muy diversas razones, entre ellas por haberse podido constatar su fallecimiento o por haberse detectado bajas producidas a lo largo de los años que no se habían llegado a tramitar en su momento.

Además, añadió, se ha retirado provisionalmente del censo a 24.694 afiliados a los que no ha sido posible localizar hasta el momento.

Como consecuencia de este filtrado, el número de afiliados del PP de Madrid a día de hoy es de 68.427, una cifra que podría incrementarse con los militantes que forman parte de ese amplio grupo de 24.694 a día de hoy ilocalizables.

También se refirió a la reciente remodelación del Gobierno regional que ella preside y dijo que la hizo para “crear una estructura más operativa y reordenar competencias para ser más eficaces, cuando quedan aún dos años de legislatura, en los que tenemos que dar un impulso decidido a nuestra gestión”.

Además, afirmó que “frente al sectarismo de unos partidos y la permanente indefinición de otros, el PP tiene proyecto, tiene ideas y las defiende”.

