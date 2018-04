MADRID. CIFUENTES RENUNCIA AL MÁSTER, PERO NO DIMITE PORQUE “NO HE COMETIDO NINGUNA ILEGALIDAD”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, explicó hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha enviado una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, comunicándole que renuncia a su polémico máster, pero no dimite porque “no he cometido ninguna ilegalidad” y, además, “he cumplido todos los requisitos que me puso la URJC”



Aseguró que no ha obtenido “ventajas” por tener ese máster y pidió “disculpas” debido a que quizá se equivocó al no rechazar hace siete años las “facilidades” que le ofrecieron para obtener el título.

Por otro lado, destacó que “tengo el apoyo de mi presidente y de mi partido”, aunque manifestó que “siempre estaré a lo que diga la Justicia y mi partido”.

Cifuentes aseguró que no ha recibido presiones de ningún tipo para devolver su polémico máster y dijo que ha sido una “decisión personal: este máster no lo quiero”.

También arremetió contra los socialistas por presentar una moción de censura contra ella y dijo que lo hacen “porque quieren impedir que llevemos a cabo nuestros proyectos”.

Cristina Cifuentes declaró que Ciudadanos tiene que dar explicaciones si apoya esta moción de censura y señaló que “no busquen pretextos” para sacarla del Gobierno regional.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso