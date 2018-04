CIFUENTES. EL RECTOR DE LA URJC RECONOCE QUE "NO SE PUEDE CONFIRMAR" QUE CIFUENTES PRESENTARA SU TFM

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, aseguró este viernes que a día de hoy "no se puede confirmar" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, haya defendido su Trabajo de Fin de Máster (TFM).



Así lo expresó el máximo responsable de la institución académica en una comparecencia en la que no a aceptó preguntas de la prensa. Según sus declaraciones, no se puede confirmar que la presidenta regional presentara su trabajo final del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico que supuestamente cursó entre 2011 y 2012.

El caso ya está en manos de la Fiscalía después de que el rector Javier Ramos y la comisión de investigación creada por la universidad encontraran indicios de delito. Según afirmó esta mañana en Onda Cero el director del máster, Enrique Álvarez Conde, el acta presentada por la universidad y por la presidenta de la Comunidad es una “reconstrucción”.

Las informaciones publicadas por el ‘eldiario.es’ y ‘El Confidencial’ apuntan a que el rector de la URJC pidió a Álvarez Conde un acta que diera constancia de que Cifuentes presentó su Trabajo de Fin de Máster, extremo que reconoció el propio responsable del posgrado.

Asimismo, la presidenta del supuesto tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de la presidenta regional, Alicia López de los Mozos, aseguró ayer que la firma que aparece en el acta con su nombre es falsa y que ella no evaluó en ningún momento a la dirigente del PP madrileño.



