MADRID. CIFUENTES NO PUEDE RENUNCIAR A SU MÁSTER, PERO PUEDE PEDIR LA REVISIÓN DE OFICIO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, “no puede renunciar a un documento público administrativo” como es el título de Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico, impartido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).



Fuentes de esta universidad aseguraron este martes a Servimedia que la interesada no puede hacer esa renuncia, como recoge la misiva que Cifuentes ha hecho pública, aunque “sí puede instar a la revisión de oficio” para que la Administración actúe en esa línea siguiendo la normativa vigente. Esto sería, concretaron las mismas fuentes, “si la interesada piensa que la Administración no ha actuado bien”.

La URJC aseguró que todo el contexto normativo de la renuncia a un máster se encuentra detallado en los artículos 106 (sobre revisión de disposiciones y actos nulos) y 125.1 (sobre objeto y plazos) en los apartados C y D de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RECURSO EXTRAORDINARIO

En estos dos últimos puntos, la normativa asegura que “contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: (…) c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme”.

Las mismas fuentes confirmaron también que Cifuentes no había solicitado, hasta el mediodía de este martes, tal instancia para que la URJC actúe de oficio en el caso de la renuncia al polémico máster. También insistieron en que la interesada debe ser la primera en dar el paso para pedir la renuncia para que comiencen a actuar las instancias pertinentes.



