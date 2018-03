MADRID. CIFUENTES DARÁ EXPLICACIONES EL 4 DE ABRIL SOBRE SU MÁSTER EN UN PLENO EXTRAORDINARIO DE LA ASAMBLEA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acudirá el próximo 4 de abril a un Pleno en la Asamblea regional para aclarar si falsificó algunas notas para obtener un máster, como publicó 'ElDiario.es'.



La Junta de Portavoces del Parlamento madrileño aprobó este lunes celebrar este pleno después de que lo solicitaran a la Mesa de la institución PSOE, Podemos y Ciudadanos. Este debate tendrá una duración de una hora y el asunto del máster será el único que se aborde.

Tras conocerse la celebración de esta sesión parlamentaria, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, señaló que “algo huele muy mal cuando” si Cifuentes “se esconde y sigue sin dar explicaciones judicializando el asunto”, en referencia a que la mandataria madrileña haya anunciado que se querellará contra 'ElDiario.es' por las informaciones sobre el máster.

Aguado añadió que la presidenta regional, “en lugar de apagar el fuego, ha preferido avivar aún más la llama sin dar explicaciones y denunciando al mensajero”.

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, valoró positivamente el anuncio de Cifuentes de interponer una querella contra 'ElDiario.es' y dijo que la oposición “quiere acabar” con la presidenta “a toda costa”.

"MACHACAR" A CIFUENTES

Consideró que Podemos, PSOE y Ciudadanos son “los que están desprestigiando a la universidad porque no dan crédito a las explicaciones” del rector y de los catedráticos que firman su máster.

Dijo que “ellos quieren machacar a Cifuentes porque lo esta haciendo muy bien en el Gobierno y les da rabia que haya bajado impuesto y que sea un referente en materia de regeneración democrática”.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, consideró “decisivo” celebrar ese Pleno porque “algunos quieren restar importancia” a este asunto, que “tiene que ver con la honorabilidad y la credibilidad, y yo no la pongo en duda hasta que comparezca, y con el respeto que merecen las instituciones”.

Indicó que “vamos a reclamar, si no hay explicaciones adecuadas que se asuman las máximas responsabilidades”.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, dijo que “han pasado ya unos días” y Cifuentes “sigue sin dar una explicación convincente”.

Dijo que la querella contra periodistas de 'ElDiario.es' es “una clara huida hacia delante y esta dispuesta a meter en la cárcel a los periodistas con tal de no hacer dar explicaciones ante los medios y en la Cámara regional”.



