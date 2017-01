MADRID. CIFUENTES DICE QUE “SERÍA BUENO” QUE EN EL PRÓXIMO CONGRESO REGIONAL DE SU PARTIDO “HUBIERA MÁS DE UN CANDIDATO”

Google Plus

- Anunciará un día después de la clausura del Congreso Nacional si se presenta o no a presidir el PP de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo hoy que “sería bueno” que en el próximo Congreso Regional de su partido “hubiera competencia”, es decir, ”más de un candidato”.

Tras afirmar que así habría “debate y se enriquecería el partido”, aseguró que, “por primera vez en la historia del PP de Madrid, todos los que quieran, podrán votar al presidente, mediante el sistema 'un militante, un voto'”.

Asimismo, explicó que anunciará si se presenta para ser presidenta del PP de Madrid al día siguiente de clausurarse el Congreso Nacional de febrero.

Cifuentes indicó que convocará una reunión de la Comisión Gestora del PP de Madrid el día siguiente de la finalización del Congreso Nacional del partido, "y ahí anunciaré si me presento o no".

Señaló que si decide presentarse, dimitirá como presidenta de la Gestora del PP de Madrid, cargo que ocupa actualmente.

Cifuentes, que hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, también habló de la elaboración de los próximos presupuestos regionales y dijo que sigue el “cauce anunciado”.

Afirmó que la Consejería de Hacienda está elaborando un borrador, que incluirá, antes de llegar a la Asamblea de Madrid, los acuerdos que se hayan alcanzado con Ciudadanos.

Asimismo, indicó que espera que en la primera semana de febrero el Consejo de Gobierno haya aprobado ya el borrador de Presupuestos y tenerlos aprobados en un pleno parlamentario en el primer trimestre de 2017. “Queremos que vayan encaminados a la creación de empleo y a las políticas sociales”, manifestó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso