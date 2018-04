CIFUENTES. CIUDADANOS DA 48 HORAS A CIFUENTES PARA APOYAR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN O DIMITIR

Google Plus

“Cifuentes tiene 48 horas para apoyar la comisión de investigación o tendrá que dimitir”, afirmó este sábado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, tras el Comité Autonómico del partido en Madrid.



“Cifuentes lleva 17 días hundiendo la imagen de la Comunidad de Madrid por culpa de su supuesto máster. Dos semanas en las que Ciudadanos le ha exigido una y otra vez que diga la verdad, y en las que ella ha actuado con irresponsabilidad y soberbia, muy lejos de lo que se espera de una presidenta de la Comunidad de Madrid”, dijo Aguado, quien agregó que “la paciencia de Ciudadanos se ha agotado” y “por responsabilidad, por valores y por todas las personas que nos otorgaron su confianza en las urnas, no podemos seguir permitiendo esta situación”.

“El PP tiene hasta el lunes para tomar una decisión y apoyar con sus 48 diputados la comisión de investigación que hemos planteado”, continuó Aguado, recordando que eso incluye también “aceptar todas las comparecencias que Ciudadanos proponga para la misma, que pasan por el rector de la URJC, el supuesto director del máster, el tutor del máster, las tres profesoras que supuestamente examinaron a la presidenta en el trabajo final y, por supuesto, la propia Cifuentes”.

“Nunca nos ha temblado el pulso para ser contundentes y tomar decisiones, como hemos demostrado en Murcia o en Andalucía, y en Madrid ha llegado la hora de la responsabilidad”, declaró el portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, alegando que “los madrileños no se merecen una presidenta que nos lleva de escándalo en escándalo, ni un gobierno que hunde el prestigio de las instituciones”.

“En un año los madrileños volverán a decidir qué gobierno quieren, y pueden dar por hecho que trabajaré hasta el último minuto para que los ciudadanos me otorguen su confianza para poner a Madrid en el lugar que se merece”, concluyó Aguado.



